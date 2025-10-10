EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.10.2025 / 13:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Jakobi
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ottobock SE & Co. KGaA
b) LEI
|529900LR96WLQ75KCE70
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000BCK2223
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|66,00 EUR
|499.950,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|66,00 EUR
|499.950,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
