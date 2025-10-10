GoldenPeaks Capital und Envision unterzeichnen Absichtserklärung zur Umsetzung von Batteriespeicherprojekten der nächsten Generation in Europa

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Absichtserklärung

London, 10. Oktober 2025 – GoldenPeaks Capital (GPC), einer der größten unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in Mittel- und Osteuropa, und Envision, der weltweit führende Greentech-Anbieter für ganzheitliche Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Zusammenarbeit bei der Lieferung und Inbetriebnahme von 1 GWh fortschrittlicher Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) in ganz Europa unterzeichnet.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung fand in London im Beisein von Daniel Tain, Mitgründer und Co-Vorsitzender von GoldenPeaks Capital, und Herrn Lei Zhang, Vorsitzender von Envision, statt. Die offizielle Unterzeichnung der Absichtserklärung erfolgte durch Fubin Lu, Chief Procurement Officer von GPC, und Henry Peng, Senior Vice President von Envision Energy und Präsident der Regionen EU und LATAM. Die Vereinbarung markiert einen neuen Meilenstein in der Strategie von GPC, sein Energiespeicherportfolio mit Partnern aus der Spitzentechnologie zu erweitern, und baut auf der Gen 8 BESS-Technologie der nächsten Generation von Envision für den Versorgungsbereich auf.

Im Rahmen der Vereinbarung liefert Envision seine neueste Generation der BESS-Technologie mit hoher Energiedichte, die eine schnelle Reaktion auf Schwankungen bei erneuerbaren Energien und eine verbesserte Systemflexibilität im Netz ermöglicht. Die ersten beiden Projekte mit insgesamt 344 MWh des geplanten Volumens von 1 GWh wurden bereits an Envision vergeben und markieren die erste Phase der Umsetzung im Rahmen dieser Zusammenarbeit. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Einführung von Speichersystemen der nächsten Generation zu beschleunigen, die die Netzstabilität stärken und die Energiewende in wichtigen europäischen Märkten ermöglichen.

GPC hat sich in Polen bereits 2,5 GWh an vom Kapazitätsmarkt vergebenen BESS-Projekten gesichert und damit seine Führungsposition im Energiespeichermarkt der Region gestärkt. Das Unternehmen hat zudem seine ersten Projekte mit einem großen europäischen Infrastruktur-Debt-Fonds finanziert und damit das große Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell und die Umsetzungskompetenz von GPCH unter Beweis gestellt.

„Wir treten in eine kritische Ära ein, in der erneuerbare Energien mit erstklassiger Energiespeicherung einhergehen müssen, um Netzstabilität und Flexibilität zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit mit GoldenPeaks Capital spiegelt unser Engagement wider, die europäische Energieinfrastruktur in großem Maßstab umzugestalten“, sagte Lei Zhang, Chairman von Envision.

Alle GPCH-BESS-Projekte haben durch den erfolgreichen Abschluss von Kapazitätsmarktverträgen langfristige Einnahmequellen gesichert und so vorhersehbare und stabile Cashflows für BESS-Anlagen sichergestellt, die dem polnischen Stromnetz dringend benötigte Netzunterstützungsdienste bereitstellen werden.

„Diese Absichtserklärung ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Engagement, innovative und skalierbare Energiespeicherlösungen in ganz Europa bereitzustellen“, sagte Daniel Tain, Co-Founder und Co-Chairman von GoldenPeaks Capital. „Die hochenergetische Technologie von Envision ergänzt unsere strategische Vision, hochmoderne Systeme einzusetzen, die die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der europäischen Stromnetze unterstützen, perfekt.“

Die Partnerschaft baut auf der langjährigen Erfahrung von GPC in der Entwicklung und Finanzierung erneuerbarer Energien auf. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Portfolio an Solar- und Speicheranlagen erweitert GPC kontinuierlich sein Portfolio an BESS-Projekten im Versorgungsmaßstab, die sich nahtlos in seine erneuerbare Energieerzeugungsbasis integrieren.

Über Envision

Envision ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der grünen Technologie und bekannt für seine Innovationen. Mit der Entwicklung intelligenter Windkraftanlagen, Energiespeicher und grünem Wasserstoff, gesteuert durch KI, sowie der Errichtung von Netto-Null-Industrieparks weltweit hat das Unternehmen das System der erneuerbaren Energien grundlegend neu erfunden. Das Unternehmen will die globale Energiewende beschleunigen und wurde für seine Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet. Es wurde unter anderem zweimal in die Fortune-Liste „Change the World“ aufgenommen und von TIME als „Green Giant“ in die Liste der „100 einflussreichsten Unternehmen 2024“ des Magazins Time aufgenommen.

Weitere Informationen finden Sie unter envision-group.com.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. GoldenPeaks Capital wurde für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's für sein Green-Bond-Framework unlängst den höchsten Nachhaltigkeits-Qualitätsscore (SQS1).

www.goldenpeakscapital.com

Media:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com

