IG Metall weiter für Staatseinstieg bei Thyssen-Marine

Düsseldorf (Reuters) - Vor dem geplanten Börsengang der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hat sich die IG Metall erneut für einen Einstieg des Staates bei dem U-Boot-Bauer ausgesprochen.

"Ich halte ihn für notwendig, wenn wir industriepolitisch nicht nur kurzfristig denken, sondern mittel- und langfristig", sagte der Chef der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am Freitag auf einer Online-Pressekonferenz mit Journalisten. Gerade für die Diskussion einer europäischen Konsolidierung, der Ausweitung gemeinsamer Produkte oder Ähnliches wäre das förderlich. Auch andere europäische Rüstungskonzerne setzten auf eine staatliche Beteiligung.

Kurzfristig rechnet Friedrich, der bei TKMS im Aufsichtsrat sitzt, allerdings nicht mit einem Einstieg des Bundes. "Aber wir sind da natürlich mit der Politik weiterhin immer in der Diskussion." Von konkreten Gesprächen wolle er aber nicht sprechen. "Ich nehme wahr, dass es zumindest da auch eine weitere Beobachtung gibt. Aber es gibt keinen aktuellen Handlungsbedarf."

Thyssenkrupp hatte im August für Mitte Oktober einen Spin-Off der Tochter angekündigt, allerdings kein konkretes Datum genannt. Das war auch bei einer Nachfrage am Freitag zunächst der Fall. Insider hatten in der vergangenen Woche als wahrscheinlichen Termin den 20. Oktober genannt. Thyssenkrupp will seinen Aktionären 49 Prozent der Anteile von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ins Depot legen und selbst die Mehrheit behalten. Analysten haben den Wert des Bauers von U-Booten und Kriegsschiffen auf 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro beziffert.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)