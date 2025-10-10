Japans Inflationsrate bei Großhandelspreisen bleibt im September unverändert

(Streicht "Fokus 1" aus Überschrift)

Tokio (Reuters) - Japans Großhandelsinflation ist im September unverändert geblieben.

Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stiegen die Großhandelspreise um 2,7 Prozent, genau wie im Vormonat. Der Anstieg des Preisindexes für Unternehmensgüter (CGPI), der die Preise misst, die sich Unternehmen gegenseitig für ihre Waren und Dienstleistungen in Rechnung stellen, übertraf die Marktprognosen von 2,5 Prozent. Die anhaltend hohen Preise dürften den Druck auf die Zentralbank Bank of Japan (BOJ) erhöhen, die noch niedrigen Zinsen weiter anzuheben.

Der auf Yen basierende Importpreisindex fiel im September im Jahresvergleich um 0,8 Prozent und damit deutlich langsamer als der Rückgang von 3,9 Prozent im August, wie die Daten zeigten. Die Preise für Lebensmittel und Getränke stiegen im September um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nachdem sie im August um 4,9 Prozent gestiegen waren.

Die Daten zu den Großhandelspreisen gehören zu den Faktoren, die die BOJ als Frühindikator für die Verbraucherinflation prüft, die für die Zentralbank bei der Festlegung der Geldpolitik die wichtigste Messgröße ist. Die Verbraucherpreise steigen seit mehr als drei Jahren um über zwei Prozent. Notenbankchef Kazuo Ueda betonte jedoch die Notwendigkeit, bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtig vorzugehen.

