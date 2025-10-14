Werbung ausblenden

Bitcoin fällt zeitweise unter 110.000 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag nachgegeben und ist unter 110.000 US-Dollar gefallen. Zeitweise sank die wichtigste Digitalwährung auf 109.971 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand Ende September. Zuletzt kostete er 111.655 Dollar. Im frühen Handel hatte er noch über 115.000 Dollar notiert.

Vor allem der Handelskonflikt zwischen China und den USA hat den Bitcoin zuletzt belastet. Am Montag der vergangenen Woche hatte die Digitalwährung noch einen Rekordstand von 126.000 Dollar erreicht.

"Anleger scheinen derzeit äußerst sensibel auf jedes neue Signal aus der Handelspolitik zu reagieren", kommentierte Timo Emden von Emden Research. China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun.

"Die Risikobereitschaft der Anleger hat spürbar nachgelassen", kommentierte Emden. Traditionelle Anlageformen wie Gold und Silver profitierten hingegen von der Unsicherheit. "Sollte die Eskalationsspirale weiter rotieren, könnte dies erneut einen Ausverkauf in den Reihen von Bitcoin und Co initiieren", so Emden. "Trotz temporärer Erholungsversuche sollten sich Investoren auf weitere Abwärtsrisiken einstellen."/jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 09.10.2025
Gute Vorgaben für heute: US-Indizes erreichen Rekorde09. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Zollstreit im Fokus
Gold nimmt Rekordjagd wieder aufgestern, 07:07 Uhr · dpa-AFX
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden