Frankreichs Wirtschaft trotz politischer Krise stabil

Paris (Reuters) - Die französische Wirtschaft dürfte im dritten Quartal trotz politischer Unsicherheit und handelspolitischer Spannungen stabil wachsen.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone werde voraussichtlich um 0,3 Prozent zulegen, teilte die französische Notenbank am Donnerstag mit. Damit würde das Wachstum wie im Vorquartal ausfallen. Gestützt werde die Entwicklung von einer robusten Aktivität im Dienstleistungssektor. Unternehmenschefs verwiesen der Notenbank zufolge jedoch auf das politische Klima im Land und auf handelspolitische Spannungen. Insbesondere die Folgen höherer US-Zölle würden im Agrar- und Lebensmittelsektor sowie im Maschinen- und Anlagenbau genannt. Die Umfrage unter rund 8500 Unternehmen wurde vor dem Rücktritt von Ministerpräsident Sébastien Lecornu am 6. Oktober abgeschlossen.