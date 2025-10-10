Trump droht mit neuen China-Zöllen - Dax und US-Kurse brechen ein

Der Handelsstreit ist noch nicht vorbei: US-Präsident Donald Trump hat China am Freitag massiv kritisiert und mit neuen Zöllen gedroht. Die Börsen drehten daraufhin scharf ins Minus.

In einer Erklärung auf Social Media sagte Trump, er habe keinen Grund, sich mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping zu treffen. China sei "feindlich" gesinnt, fügte Trump im Hinblick auf Exportkontrollen der Volksrepublik bei Seltenen Erden an. Trump hätte Xi in zwei Wochen auf einem Wirtschaftsgipfel in Südkorea treffen sollen.

Darüber hinaus drohte Trump wieder mit Zöllen. So würden die USA einen "massiven Anstieg der Zölle für chinesische Einfuhren in die USA" als Gegenmaßnahme erwägen. "Viele weitere Gegenmaßnahmen" seien zudem im Gespräch.

Wie hoch die Zölle ausfallen, sagte Trump nicht. Aktuell gibt es eine Art Waffenstillstand im Zollstreit zwischen den USA und China, bis Anfang November sind diverse Zölle ausgesetzt.

Die Börsen reagierten schockiert auf diese erneute Drohung Trumps. An der Wall Street fielen der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 1,47 respektive zwei Prozent, nachdem sie in dieser Woche erste neue Rekorde markiert hatten. Der deutsche Leitindex Dax büßte im späten Handel am Freitagnachmittag 1,4 Prozent ein.