Trump stellt geplantes Treffen mit Xi in Südkorea infrage
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social./gei/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungCybersecurity bleibt stark – und ein führender Player steht vor dem Ausbruchgestern, 15:20 Uhr · onvista
Bilanzanalyse zum IPOOttobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista