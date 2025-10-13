Airbus: Zulieferer stehen hinter höheren Produktionszielen

Paris (Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus sieht bei seinen Zulieferern neuen Rückhalt für die ehrgeizigen Produktionsziele für dieses und die folgenden Jahre.

Bei den Lieferanten seien die Zweifel verflogen, ob sich eine Ausweitung der Produktion für sie lohne, machte der für das operative Geschäft zuständige Airbus-Manager Florent Massou dit Labaquere am Montag vor der Eröffnung einer neuen Produktionslinie für die A320-Familie von Kurzstreckenflugzeugen in Mobile im US-Bundesstaat Alabama deutlich. "Das Bild hat sich vollständig gewandelt. Viele Zulieferer verstehen, wo wir stehen, und nehmen die Stabilität unserer Planungen für die vergangenen Monate wahr", sagte er.

Airbus hatte sich angesichts der großen Nachfrage 2021 vorgenommen, die Produktion der A320-Familie bis 2025 von damals 40 auf 75 im Monat hochzuschrauben. Das Ziel blieb das gleiche, doch verschob Airbus den Termin mehrfach nach hinten - inzwischen um zwei Jahre bis 2027. Das hatte Branchenkreisen zufolge viele Zulieferer verunsichert. Massou hält angesichts des neuen Vertrauens der Zulieferer auch das Ziel für machbar, in diesem Jahr insgesamt 820 Flugzeuge auszuliefern, sieben Prozent mehr als 2024.

Eine weitere Montagelinie für die A320neo-Familie soll in den nächsten Wochen in China eingerichtet werden. Die dann zehn Montagelinien reichten aus, um die Produktionsziele zu erfüllen, sagte Massou. Das gelte auch dann, wenn der Anteil des A321neo mit höheren Reichweiten wachse, der eine höhere Durchlaufzeit hat.

