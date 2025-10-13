Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 46 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen größer als die Risiken. Die langfristige Story sei intakt./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 06:47 / BST

