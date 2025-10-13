Werbung ausblenden

Trump trifft Geiselfamilien in Knesset

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

JERUSALEM (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich im Haus des israelischen Parlaments in Jerusalem mit Geiselfamilien getroffen. Eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses postete Videoaufnahmen von dem Gespräch, an dem auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilnahm. Es handelte sich dem Anschein nach nicht um die am Montag freigekommenen Geiseln, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Sondern um Geiseln, die während einer der früheren Waffenruhen freigelassen worden waren.

Trump hielt vor der Knesset - dem Parlament - auch eine Rede und wollte am Nachmittag weiter nach Ägypten zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz./rin/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland nicht als Standort dabei
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant10. Okt. · dpa-AFX
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden