Trump trifft Geiselfamilien in Knesset

JERUSALEM (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich im Haus des israelischen Parlaments in Jerusalem mit Geiselfamilien getroffen. Eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses postete Videoaufnahmen von dem Gespräch, an dem auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilnahm. Es handelte sich dem Anschein nach nicht um die am Montag freigekommenen Geiseln, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Sondern um Geiseln, die während einer der früheren Waffenruhen freigelassen worden waren.

Trump hielt vor der Knesset - dem Parlament - auch eine Rede und wollte am Nachmittag weiter nach Ägypten zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz./rin/DP/stw