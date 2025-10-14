Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gegen ein schwaches Börsenumfeld haben sich die Aktien aus der Immobilienbranche am Dienstagvormittag gut geschlagen. Mit stabilen Erträgen und Dividenden gelten sie als vergleichsweise sicheres Investment in schwachen und volatilen Marktphasen.

Vonovia legten im Dax um 1,8 Prozent zu. Die MDax-Titel LEG , TAG und die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen gewannen bis zu 2,7 Prozent. Der Stoxx 600 Immobiliensektor stieg um 1,2 Prozent.

Profitieren dürfte der Sektor auch von sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Dienstag auf ein Tief seit fast drei Monaten. Ein niedriges Zinsniveau begünstigt die fortlaufende Refinanzierung der Unternehmen. Zudem werden Transaktionen in der Immobilienbranche finanziell lukrativer./bek/zb

