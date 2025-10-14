Ceconomy muss SDax verlassen - Medios rückt nach

Die MediaMarkt- und Saturn-Holding Ceconomy muss den Kleinwerteindex SDax der Deutschen Börse im Zuge der Übernahme durch den chinesischen Online-Händler JD.com noch in dieser Woche verlassen.

Der Streubesitz von Ceconomy sei unter die für eine Index-Mitgliedschaft notwendige Mindestschwelle von zehn Prozent gefallen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Anstelle der Muttergesellschaft der beiden Elektronik-Handelsketten MediaMarkt und Saturn kehrt die Berliner Spezialpharma-Firma Medios am Donnerstag (16. Oktober) in den SDax zurück. Sie war im Juni aus dem Index herausgefallen.

JD.com hatte am Montag mitgeteilt, dass sein Übernahmeangebot für Ceconomy inzwischen für 33,1 Prozent der Anteile angenommen worden sei. Die Familie Kellerhals (29,1 Prozent) hatte angekündigt, mit 25,35 Prozent beteiligt zu bleiben und nur einen kleinen Teil ihrer Aktien an die Chinesen abzugeben.

Der Mischkonzern Haniel, die Beisheim-Stiftung und Freenet, die zusammen auf 27,9 Prozent kommen, wollten ihre Anteile dagegen im Zuge des noch bis 10. November laufenden Angebots abgeben. Ob und wann sie das getan haben, war zunächst unklar.