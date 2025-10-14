Aurubis spricht mit US-Regierung über neue Kupferhütte

London (Reuters) - Der Kupferkonzern Aurubis führt Gespräche mit der US-Regierung über eine Unterstützung für eine neue Kupferhütte in den USA.

Dies sei eine von drei Optionen, mit denen Europas größter Kupferproduzent von dem Bestreben der USA profitieren wolle, die heimische Produktion des Metalls zu steigern, sagte Vorstandschef Toralf Haag am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump hatte im Juli einen Zoll von 50 Prozent auf Kupferprodukte angekündigt, Erze, Konzentrate und Kathoden jedoch ausgenommen. Zuerst müssten die Optionen dargelegt und konkretere Vorschläge erarbeitet werden. "Aber wir haben positive Signale von der US-Regierung, dass sie dies potenziell unterstützen würde", sagte Haag am Rande des Branchentreffens LME Week.

Aurubis hatte im vergangenen Monat die Produktion in seinem neuen Recyclingwerk im US-Bundesstaat Georgia aufgenommen. Die USA können nur etwa die Hälfte ihres Bedarfs an raffiniertem Kupfer von 1,7 Millionen Tonnen aus heimischer Produktion decken. Diese Lücke dürfte sich in den kommenden Jahren noch vergrößern, da die Nachfrage bis 2035 um zwei Drittel auf 2,3 Millionen Tonnen steigen soll.

