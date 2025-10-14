Werbung ausblenden

BP erwartet höhere Fördermengen - schwaches Ergebnis im Ölhandel

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP hat im dritten Quartal einer ersten Einschätzung zufolge mehr Öl und Gas gefördert. "Die Produktion dürfte höher ausgefallen sein als im Vorquartal", teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Update zum Handel mit. Zuvor hatte BP noch einen leichten Rückgang der Fördermengen gegenüber dem zweiten Quartal prognostiziert, in dem rund 2,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gefördert wurden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen nun mit, dass das Ergebnis im Ölhandel "schwach" ausfallen dürfte. Die Aktie gab auf die Nachrichten im frühen Handel um rund 1,6 Prozent nach. Die Quartalszahlen will BP am 4. November veröffentlichen.

Zuvor hatte der neue Aufsichtsratschef Albert Manifold am Tag seines Amtsantritts am 1. Oktober der Belegschaft angekündigt, dass BP seine Kosten schneller senken und den Verkauf von Vermögenswerten beschleunigen müsse. Bereits Unternehmenschef Murray Auchincloss hatte im Februar eine strategische Neuausrichtung des Konzerns festgelegt. Nachdem jahrelange Investitionen in kohlenstoffarme Projekte die Anleger enttäuscht hatten, fokussiert sich der Konzern nun wieder auf Öl und Gas.

Im abgelaufenen dritten Quartal dürfte die Nettoverschuldung voraussichtlich auf dem Niveau des Vorquartals von 26 Milliarden US-Dollar geblieben sein, teilte BP derweil in seiner aktuellen Meldung weiter mit./mne/tav/mis

