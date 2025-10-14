Werbung ausblenden

Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025

EQS Group · Uhr
VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025

14.10.2025 / 18:34 CET/CEST

Die VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025 ein.

Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2025 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.

Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025

Zeit: 10.00 Uhr MESZ

Teilnehmende werden gebeten, sich hier im Voraus zu registrieren. Sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmende, die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
+41 58 310 50 00 (Europe)
+44 207 107 0613 (UK)
+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5 bis 10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. zwei Stunden nach der Veranstaltung in der IR-Sektion der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen
VAT IR Team

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Nachhaltigkeit und Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com

Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

