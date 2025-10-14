EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
14.10.2025 / 17:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
http://finanzberichte.gerresheimer.com
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
http://reporting.gerresheimer.com
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
http://finanzberichte.gerresheimer.com
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
http://reporting.gerresheimer.com
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort:
http://finanzberichte.gerresheimer.com
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort:
http://reporting.gerresheimer.com
14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2212902 14.10.2025 CET/CEST