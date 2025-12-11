W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Erweiterung des Vorstands der M1 Kliniken AG

EQS Group · Uhr
EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Personalie
Erweiterung des Vorstands der M1 Kliniken AG

11.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Erweiterung des Vorstands der M1 Kliniken AG

Berlin, 11. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der M1 Kliniken AG hat Frau Katharina Zimmnau mit Wirkung zum 10.12.2025 in den Vorstand der M1 Kliniken AG berufen. Frau Zimmnau ist seit dem 1. Juni 2025 als CFO für die M1 Kliniken AG tätig.

„Ich freue mich sehr über die Verstärkung durch Frau Zimmnau. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in Rechnungswesen, Controlling und Prozessgestaltung wird sie die Weiterentwicklung unseres profitablen Wachstumskurses maßgeblich mitgestalten“, so Attila Strauss, CEO der M1 Kliniken AG.

Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 58 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.

Kontakt:

M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de

11.12.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:M1 Kliniken AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 347 47 44 14
Fax:+49 (0)30 347 47 44 17
E-Mail:ir@m1-kliniken.de
Internet:https://www.m1-kliniken.de
ISIN:DE000A0STSQ8
WKN:A0STSQ
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2243968
Ende der MitteilungEQS News-Service

2243968 11.12.2025 CET/CEST

M1 Kliniken

