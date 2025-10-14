EQS-News: Die Zusammenarbeit zwischen Bybit, DigiFT und UBS uMINT erweitert die Sicherheitenlösung für Institute

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

DUBAI, VAE, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, gab eine strategische Zusammenarbeit mit DigiFT bekannt, um den USD Money Market Investment Fund Token (UBS uMINT) von UBS zu unterstützen, ein Token, das dem ersten tokenisierten Investmentfonds entspricht, der von UBS Asset Management aufgelegt wurde. Durch diese Zusammenarbeit wird Bybit ermöglichen, dass die Anteile des tokenisierten Geldmarktfonds von UBS, die über DigiFT vertrieben werden, als Sicherheiten auf seiner Plattform für den Handel verwendet werden können. Diese Initiative stellt einen wichtigen Meilenstein in Bybits Mission dar, das traditionelle Finanzwesen (TradFi) mit der digitalen Vermögensökonomie zu verbinden.

Der UBS uMINT wird von UBS Asset Management herausgegeben und ist eine Geldmarktanlage, die auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain basiert. Der UBS Tokenized Money Market Investment Fund wurde im November 2024 für externe Anleger geöffnet und wird über autorisierte Vertriebspartner vertrieben. DigiFT, eine lizenzierte, auf realen Vermögenswerten (RWA) basierende Smart-Contract-Plattform, die von der Monetary Authority of Singapore und der Hong Kong Securities and Futures Commission reguliert wird, ist derzeit der nach Volumen größte Vertreiber des tokenisierten Geldmarktfonds von UBS.

„DigiFT ist ein Innovator im Bereich des regulierten Blockchain-Vertriebs", sagte Ben Zhou, Co-Founder und CEO von Bybit. „Unsere Zusammenarbeit öffnet die Tür für traditionellere Institutionen, um einen weiteren Nutzen aus ihren tokenisierten Geldmarktprodukten zu ziehen. Durch die Zusammenarbeit mit Bybit können die Anleger des tokenisierten Geldmarktfonds der UBS ihre Bestände sicher und kosteneffizient als Sicherheit für den Handel nutzen. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt, um eine Brücke zwischen Web2-Finanzierung und Web3-Innovation zu schlagen."

Yoyee Wang, Head von Bybits B2B-Geschäftsbereich, fügte hinzu: „Unser B2B-Team widmet sich der Leitung von Schlüsselinitiativen in den Bereichen Kredite, Verwahrung und strategische Partnerschaften, die es Institutionen ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher und nahtlos in ihren Betrieb zu integrieren. Die Zusammenarbeit mit DigiFT bietet unseren institutionellen Kunden Zugang zu einem hochwertigen, regulierten Produkt, das von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Finanzmarken unterstützt wird, und profitieren gleichzeitig von der robusten Abwicklungs- und Liquiditätsinfrastruktur von Bybit."

„Als regulierter, auf Smart Contracts basierender RWA-Distributor ohne Depotbankfunktion war es schon immer die Vision von DigiFT, qualitativ hochwertige Anlageprodukte auf der Kette zugänglich zu machen, ohne dabei die Compliance zu gefährden. Durch diese Zusammenarbeit zeigt DigiFT beispielhaft, wie eine regulierte RWA-Infrastruktur sowohl Kapitaleffizienz als auch Transparenz für die Finanzmärkte der Zukunft liefern kann", fügt Henry Zhang, Founder & Group CEO von DigiFT hinzu.

Diese Zusammenarbeit stärkt das B2B- und das institutionelle Dienstleistungsportfolio von Bybit und unterstützt die Strategie des Unternehmens, mehr traditionelle Finanzinstitute in den Bereich der digitalen Vermögenswerte einzubinden. Durch die Unterstützung von regulierten tokenisierten Produkten wie dem tokenisierten Geldmarktfonds von UBS Asset Management sowie die Integration des UBS-uMINT-Tokens über DigiFT setzt Bybit weiterhin neue Maßstäbe für Vertrauen, Transparenz und Innovation bei der Krypto-TradFi-Integration.

Informationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Das oben genannte Produkt/die oben genannte Dienstleistung steht nur akkreditierten Anlegern, professionellen Anlegern und institutionellen Anlegern über zugelassene regulierte Vermittler zur Verfügung. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie eine unabhängige rechtliche und finanzielle Beratung in Anspruch nehmen. Kunden, die beabsichtigen, mit diesem Produkt zu handeln, werden auf die mit solchen Produkten verbundenen Risiken hingewiesen und sollten ihre Anlageziele, ihre Risikobereitschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre besonderen Bedürfnisse sorgfältig prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

