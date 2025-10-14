EQS-News: FUCHS setzt mit zertifiziertem Produkt-CO2-Rechner neue Maßstäbe in der Nachhaltigkeit

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

FUCHS setzt mit zertifiziertem Produkt-CO2-Rechner neue Maßstäbe in der Nachhaltigkeit



Mannheim,14. Oktober 2025 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat einen wegweisenden Meilenstein im Bereich Nachhaltigkeit eingeführt: ein zertifiziertes, automatisiertes Tool zur transparenten Berechnung des Produkt-CO2-Fußabdrucks (PCF), das bereits in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) und in China verfügbar ist und demnächst FUCHS-Kunden in aller Welt Unterstützung beispielsweise bei Emissionsberichten und Nachhaltigkeitsinitiativen bieten soll.

Der Produkt-CO2-Fußabdruck spiegelt die mit einem Produkt verbundenen Treibhausgasemissionen wider und ist für FUCHS-Produkte wie Schmierstoffe, Fette und andere Funktionsflüssigkeiten verfügbar. Das auf Basis branchenspezifischer Richtlinien entwickelte PCF-Berechnungstool, das ebenso wie die Methodik vom TÜV Rheinland unabhängig zertifiziert wurde, erfasst diese Emissionen schnell und effizient, liefert konsistente PCF-Werte und damit wertvolle Erkenntnisse, die Kunden helfen, ihre Umweltbelastung zuverlässig zu kalkulieren.

FUCHS hatte die europäischen Verbände der Schmierstoffindustrie UEIL und ATIEL seit Jahren aktiv bei der Entwicklung einer einheitlichen PCF-Methodik unterstützt, an der sich die gesamte Schmierstoffindustrie orientieren kann. „Als eines der ersten Unternehmen der Schmierstoffbranche bietet FUCHS in großem Maßstab PCFs an, die mit einem zertifizierten Tool berechnet werden“, erläutert Mathieu Boulandet, CTO und Mitglied des Vorstands der FUCHS SE. „Das Angebot klarer, wiederholbarer Kennzahlen zur CO2-Bilanz unserer Produkte ist für strategische, datengestützte Entscheidungen von zentraler Bedeutung für unsere Kunden und Partner.“ Diese will FUCHS mit dem neuen Tool sowohl bei der eigenen Berechnung und Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Emissionsberichte als auch bei freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen.

Die PCF-Initiative sei mehr als nur ein Instrument: „Nur mit hoher Transparenz lassen sich echte Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit erzielen und neue Maßstäbe für die Branche setzen“, erklärt Markus Garb, Vice President Sustainability und Chief Sustainability Officer bei FUCHS.

FUCHS investiert auf dem Weg zum Net-Zero-Unternehmen seit Jahren intensiv in Forschung & Entwicklung, Defossilisierung und innovative Lösungen. „Mit unseren Produkten ermöglichen wir weiterverarbeitenden Kunden sowohl ökologisch als auch ökonomisch mehr Nachhaltigkeit. Denn mit FUCHS-Schmierstofflösungen laufen Maschinen und Prozesse in nahezu allen Industrien und Anwendungsbereichen wesentlich effizienter und ressourcenschonender. Das verlängert beispielsweise die Lebensdauer von Maschinen und reduziert Emissionen“, sagt Mathieu Boulandet.

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.800 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktionsstandorten und mit 71 operativen Gesellschaften.

