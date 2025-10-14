EQS-News: Goldpreis auf Rekordkurs: Clarity Metals startet durch - neue Goldziele und Bohrfreigabe in Quebec

Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Clarity Metals gibt im legendären Abitibi Greenstone Belt weiter Gas. Nach der Erteilung aller Bohrgenehmigungen für das Fecteau-Goldprojekt hat das Unternehmen jetzt die Zielgebiete für die bevorstehende Bohrkampagne präzisiert. Die Liste potenzieller Trefferzonen kann sich sehen lassen.

Bohrstart in greifbarer Nähe

Mit den nun vorliegenden Genehmigungen für das zu 100 Prozent eigene Fecteau-Projekt in Quebec hat Clarity Metals (ISIN: CA18066R1038, WKN: A3D3LG) den entscheidenden Schritt in Richtung Bohrbeginn vollzogen. Unterstützt wird das Explorationsprogramm vom erfahrenen Technominex-Team aus Rouyn-Noranda. Das geplante Programm soll mehrere vielversprechende Zonen erproben und sowohl bekannte Goldführungen erweitern als auch neue, bislang unerprobte Strukturen untersuchen, die im Zuge umfassender Dateninterpretationen identifiziert wurden.

Das Fecteau-Projekt liegt in der Urban-Barry-Zone des Abitibi-Goldgürtels in unmittelbarer Nähe des Windfall-Projekts von Gold Fields. Der 1,93 Milliarden CAD schwere Erwerb dieses Projekts von Osisko Mining im Jahr 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial der Distrikt birgt.

Neue Zielgebiete mit Gold- und Basismetallpotenzial

Clarity Metals hat inzwischen zwölf mineralisierte Zonen definiert, die in der nächsten Explorationsrunde in den Fokus rücken. Besonders hervorzuheben ist die Zone Lac Fecteau Est, wo im Jahr 2022 hochgradige Bohrergebnisse erzielt wurden, darunter 14,91 Gramm Gold pro Tonne über einen Meter sowie 5,98 Gramm Gold über 0,6 Meter. Auch die Bereiche Freeman-Buteux und Buteux-Marceau lieferten überzeugende Goldmineralisierungen, unter anderem mit 2,42 Gramm Gold pro Tonne über 2,65 Meter und 1,82 Gramm Gold über 4,9 Meter in Quarzgängen und Scherzonen.

Ein weiteres Highlight ist die Zone Lac Pistolet, wo neben Gold auch bedeutende Kupferanomalien festgestellt wurden. Trenchproben ergaben hier 1,08 Gramm Gold pro Tonne sowie 1,91 Prozent Kupfer. Im nordöstlichen Teil des Projekts, im Bereich Lac Fecteau NE, entdeckten die Geologen zudem eine vielversprechende VMS-Mineralisierung mit Gehalten von 1,56 Prozent Zink, 0,23 Prozent Kupfer und 2,33 Gramm Silber pro Tonne über eine Länge von 5,1 Metern. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Fecteau nicht nur ein Goldprojekt, sondern möglicherweise auch ein polymetallisches System beherbergen könnte.

Bis heute wurden auf dem Fecteau-Projekt und in der unmittelbaren Umgebung rund 17.800 Meter gebohrt, meist in Tiefen von lediglich rund 200 Metern. Das lässt darauf schließen, dass ein erheblicher Teil des geologischen Potenzials noch unentdeckt ist. Mit bislang nur etwa 1,4 Millionen CAD an investierten Explorationsausgaben steht Clarity Metals am Anfang einer möglichen Wertsteigerungskette.

Fazit: Goldexplorer mit Hebelpotenzial im Abitibi-Hotspot

Clarity Metals positioniert sich mit dem Fecteau-Projekt in einer der spannendsten und produktivsten Goldregionen Kanadas. Die Kombination aus geologischer Kontinuität, hochgradigen historischen Bohrergebnissen und der Nähe zu erfolgreichen Nachbarn wie Gold Fields und Bonterra Resources schafft die Grundlage für aussichtsreiche Projektfortschritte.

Während der Goldpreis weiterhin Rekorde bricht, eröffnen sich für Clarity Metals im aktuellen Marktumfeld attraktive Chancen. Das Unternehmen bringt sich mit der erteilten Bohrgenehmigung, klar definierten Zielen und starken Partnern gezielt in Stellung, um im nächsten Explorationszyklus den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Wer auf den nächsten großen Goldfund im Abitibi-Goldgürtel setzt, sollte Clarity Metals aufmerksam verfolgen.

Clarity Metals gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Gold interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Clarity Metals (Link: https://verumo.de/aktien/clarity-metals-corp). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Clarity Metals Corp.

CSE: CMET

WKN: A3D3LG

ISIN: CA18066R1038

