Werbung ausblenden

Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern LVMH hat im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst. Der Umsatz legte organisch um ein Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Experten hatten auf Basis konstanter Geschäfte und Währungen im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

Das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte ging dabei im dritten Quartal nicht so stark zurück wie von Experten befürchtet. Alle anderen Sparten verzeichneten Zuwächse. In New York legten LVMH-Hinterlegungsscheine in der Folge um mehr als zwei Prozent zu.

Für die ersten neun Monate ergibt sich nach dem schwachen ersten Halbjahr im Zuge einer schwächeren Nachfrage insgesamt aber ein organischer Umsatzrückgang um zwei Prozent auf rund 58,1 Milliarden Euro. Angesichts ungünstiger Wechselkurse lag der Rückgang insgesamt sogar bei vier Prozent./jha/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LVMH

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden