Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: STEICO SE - von Montega AG

14.10.2025 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu STEICO SE

     Unternehmen:               STEICO SE
     ISIN:                      DE000A0LR936

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.10.2025
     Kursziel:                  32,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Harmlose Prognoseanpassung

STEICO hat vergangene Woche eine Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose
für 2025 bekannt gegeben und heute den Q3-Bericht vorgelegt.

Geringere Wachstumserwartung, aber Ergebnisziel bestätigt: Konkret avisiert
das Management nun ein Umsatzwachstum von rund 1 bis 3% gegenüber dem
Vorjahr (zuvor: +3-6%). Dies entspräche Erlösen von rund 380 bis 388 Mio.
EUR. Hintergrund der Prognosesenkung ist zum einen der Produktionsausfall
auf einer der Hauptproduktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe im Werk
Czarnków im Juni 2025 (vgl. Comment vom 22. Juli), was zum Aufbau von
mehrwöchigen Lieferzeiten führte, die bisher nicht vollständig aufgeholt
werden konnten. Zum anderen fällt die Belebung einzelner Märkte in H2/25
weniger dynamisch aus als zunächst antizipiert. Insgesamt sieht der Vorstand
jedoch 'den Aufwärtstrend nicht als gefährdet an und erwartet, dass STEICO
im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann'. Darüber hinaus
machen sich die Effekte des laufenden Effizienzsteigerungsprogramms bereits
positiv im Ergebnis bemerkbar, sodass die EBIT-Guidance mit rund 30 bis 35
Mio. EUR (zuvor 29-35 Mio. EUR) aufrechterhalten bzw. das untere Ende sogar
leicht angehoben werden konnte. Die Marge sollte sich damit auf
Gesamtjahressicht zwischen 8 und 9% bewegen.

Q3 mit zufriedenstellendem Ergebnis, Prognosen leicht revidiert: In Q3
erzielte STEICO trotz eines Umsatzrückgangs i.H.v. 7,8% yoy auf 92,5 Mio.
EUR ein u.E. solides Quartals-EBIT von 8,0 Mio. EUR (Marge: 8,7%). Das
Vorjahres-EBIT von 15,8 Mio. EUR fiel dabei aufgrund der signifikanten
Sondererträge aus Währungssicherungsgeschäften in Q3/24 zwar annähernd
doppelt so hoch aus, doch operativ konnte die Profitabilität im dritten
Quartal laut Unternehmen erneut gesteigert werden. Für die Unterkante der
neuen Guidance benötigt STEICO in Q4 nun ein Umsatzwachstum von mindestens
3,7% yoy auf >88 Mio. EUR sowie ein EBIT von mindestens 1 Mio. EUR.
Wenngleich das Schlussquartal traditionell das erlös- und ergebnisschwächste
für das Unternehmen darstellt, erachten wir beide Zielspannen bei normaler
Witterung als gut erreichbar. Wir waren in Bezug auf die bisherige Guidance
umsatzseitig in der oberen Hälfte und ergebnisseitig leicht darüber
positioniert und senken unsere Prognosen dementsprechend nur leicht.

Fazit: Anders als ursprünglich erwartet, wirkt sich der Störfall im Werk
Czarnków doch stärker auf die diesjährige Geschäftsentwicklung bei STEICO
aus. Die Guidance-Senkung in Bezug auf den Umsatz bei gleichzeitiger
Bestätigung des Ergebnisziels offenbart aber auch, dass letzteres
erwartungsgemäß sehr konservativ gewählt war. Wir sind von den nachhaltigen
Perspektiven des Unternehmens nach wie vor überzeugt und erachten den
jüngsten Kursrücksetzer, infolgedessen die Aktie sogar wieder unter ihrem
Buchwert notiert (KBV 2025e: 0,8x), als überzogen. Die Chance auf eine
Komplettübernahme durch Mehrheitseigner Kingspan zahlt u.E. ebenfalls auf
die Attraktivität der Aktie ein. Wir bekräftigen das Anlagevotum 'Kaufen'
mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

---------------------------------------------------------------------------

Steico

