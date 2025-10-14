Werbung ausblenden
Heidelberg Materials: Knackt der Kurs 200 Euro, dürfte ein Rekord schnell folgen

In einem trüberen Marktumfeld hat sich Heidelberg Materials gut gehalten. Die Aktie hält sich auf einem soliden Niveau.

Im Video analysiert Börsenprofi Martin das Kursbild der Aktie und welche Kursniveaus wieder erreicht werden müssen, damit die Aktie auf neue Rekorde steigen kann.

Heidelberg Materials

