Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Nahost

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Nahost:

"Die Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, sind nun offensichtlich bereit, Frieden mit Israel zu schließen. Trump würde damit sein Ziel erreichen, das er mit den "Abraham-Abkommen" schon in seiner ersten Präsidentschaft verfolgt hatte. Für die ganze Region, die Sicherheit Israels und die Interessen der USA und Europas wäre das mindestens so wichtig wie ein künftiges friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern in einem eigenen Staat. Bei den einen ohne Netanjahu und seine ultrarechte Regierung. Bei den anderen ohne die mörderische Hamas."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland nicht als Standort dabei
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant10. Okt. · dpa-AFX
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden