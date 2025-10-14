Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Nahost

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Nahost:

"Die Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, sind nun offensichtlich bereit, Frieden mit Israel zu schließen. Trump würde damit sein Ziel erreichen, das er mit den "Abraham-Abkommen" schon in seiner ersten Präsidentschaft verfolgt hatte. Für die ganze Region, die Sicherheit Israels und die Interessen der USA und Europas wäre das mindestens so wichtig wie ein künftiges friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern in einem eigenen Staat. Bei den einen ohne Netanjahu und seine ultrarechte Regierung. Bei den anderen ohne die mörderische Hamas."/DP/jha