VW beruhigt Anleger vor Zahlen - Aktie im Aufwind

Positiv aufgenommene Aussagen von Volkswagen zu den Geschäftsaussichten treiben die Aktie des Autobauers an.

Die Titel stiegen am Dienstag um bis zu 2,3 Prozent und ließen damit die übrigen Dax-Werte hinter sich. In einer Telefonkonferenz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen milderte der Konzern Analysten zufolge Bedenken hinsichtlich der US-Zölle und der Schwäche bei den Luxusmarken.

"Das Unternehmen schien mit den aktuellen Markterwartungen für das Quartal zufrieden zu sein", erklärte der Analyst Pal Skirta von der Bank Metzler. Auch die Kostensenkungen der Kernmarke VW machten sich positiv bemerkbar, wenn man Einmaleffekte beiseitelasse. Das spiegle "das schrittweise Entfalten von Volkswagens Selbsthilfe-Story" wider.

Analysten von Jefferies stießen ins gleiche Horn und sprachen von einer "insgesamt beruhigenden Botschaft". Die Profitabilität im dritten Quartal werde mit einer bereinigten Marge von 4,3 Prozent innerhalb der Prognose von Volkswagen erwartet. Die Kernmarke könne Schwächen von Audi und Porsche, die ihrer Rolle als Hauptgewinnbringer derzeit nicht gerecht werden können, ausgleichen. Die Belastung durch die US-Importzölle sei zudem niedriger als im Sommer mit 1,2 Milliarden Euro angegeben.