Werbung ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

Schwäche in Amerika bremst Lkw-Bauer Volvo

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: ricochet64/Shutterstock.com

Frankfurt (Reuters) -Der schwedische Lkw-Bauer Volvo hat wegen einer schwächeren Nachfrage in Nord- und Südamerika im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet, der jedoch im Rahmen der Markterwartungen lag. Der bereinigte Betriebsgewinn sank auf 11,7 Milliarden schwedische Kronen (rund 1,1 Milliarden Euro) von 14,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern, der auch Baumaschinen und Motoren herstellt, am Freitag mit. Dies entsprach der durchschnittlichen Prognose in einer Umfrage des Datenanbieters LSEG unter Analysten.

Für den wichtigen nordamerikanischen Lkw-Markt senkte Volvo seine Prognose, während die Aussichten für Europa unverändert blieben. Für 2025 rechnet das Unternehmen nun mit Auslieferungen von rund 290.000 schweren Lkw in Europa und 265.000 in Nordamerika, wo sich der Fernverkehrsmarkt in einer Rezession befinde. In Europa werde die Nachfrage weitgehend durch den Ersatzbedarf getragen. Von den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen von 25 Prozent auf importierte schwere Lkw sei Volvo weniger betroffen als andere Hersteller, da das Unternehmen alle für den US-Markt bestimmten Lkw vor Ort herstelle.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bauer

Das könnte dich auch interessieren

Neue Ukraine-Hoffnungen
Gewinnmitnahmen in Rüstungsaktienheute, 08:46 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen in Rüstungsaktien
VW-Chef Blume
Kommen beim Sparen gut voran15. Okt. · dpa-AFX
Kommen beim Sparen gut voran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden