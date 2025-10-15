Baloise Anlagestiftung plant Anlagegruppe «Corporate Direct Lending»

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion

Medieninformation

Basel, 15. Oktober 2025. Die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge plant eine neue Anlagegruppe für Corporate Direct Lending. Damit erhalten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen einen einfachen Zugang zur schnell wachsenden Anlageklasse «Private Debt», die attraktive Renditeopportunitäten bietet.

«Angesichts der erneut sehr tiefen Zinsen am Schweizer-Franken-Kapitalmarkt suchen Pensionskassen Alternativen zu Franken-Obligationen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Mit der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge – Corporate Direct Lending (BAP CDL) bieten wir Schweizer Vorsorgeeinrichtungen einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zu europäischen CDLs, die in Schweizer Franken ein Renditepotential von netto 4% bieten. Investoren können ab sofort Zeichnungen für das erste Closing vornehmen», sagt Marc Schreier, Portfoliomanager Private Assets bei Baloise Asset Management AG.

Corporate Direct Lending wächst schnell

Investoren in die BAP CDL profitieren von der ausgewiesenen Expertise des Baloise Private-Market-Teams bei der Strukturierung und Auswahl von geeigneten CDL-Managern. CDL ist die die grösste Unterkategorie im Bereich «Private Credit» und weist eine hohe Wachstumsdynamik auf.

Baloise hat eigene Versicherungsgelder in der Höhe von rund CHF 700 Mio. in diese CDL-Strategie investiert, die via BAP CDL nun auch Dritten offensteht.

BAP CDL - eine schlüsselfertige Anlagelösung für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen

Die BAP CDL bietet einen massgeschneiderten Zugang zu CDL speziell für kleinere und mittlere Schweizer Pensionskassen. Deshalb wird BAP CDL in CHF-hedged offeriert, und das Minimalinvestment beträgt CHF 0.5 Mio.

Die Zeichnungsphase für BAP CDL ist angelaufen. Das erste Closing für Drittkunden ist für das 1. Quartal 2026 geplant.

Disclaimer:

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement, der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Webseite unter www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung abrufbar oder können kostenlos bei der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Weitere Informationen

www.baloise.ch

www.baloise.ch/bapcdl

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

Claudia Kalbermatten

Geschäftsführerin BAP

T +41 58 285 80 49

claudia.kalbermatten@baloise.com

Business Development

Jean-Michel Hegnauer

Head Institutional Business Development

T +41 58 285 98 45, M +41 78 672 70 66

jean-michel.hegnauer@baloise.com

Philipp Zollinger, CFA

Institutional Business Development

T +41 58 285 78 25, M +41 78 849 75 85

philipp.zollinger@baloise.com

Henrik Grethe

Institutional Business Development

+41 58 285 82 83

henrik.grethe@baloise.com

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

