DAX® - Erst negative und dann wieder positive Signale

Offenbleibende Gaps interpretieren wir als starkes trendbestätigendes Signal. Beim DAX® ist die zu Monatsbeginn gerissene Kurslücke gestern aber geschlossen worden. Ein klarer Beleg für die nachlassende Dynamik der jüngsten Aufwärtsbewegung. Das durch den Ausbruch aus der Seitwärtsrange generierte Kaufsignal ist damit negiert. Wie schon zum Wochenstart geschrieben, sind die Chancen auf ein starkes Schlussquartal dadurch aber nicht automatisch verloren. Tatsächlich hat der DAX® gestern die nächste Unterstützungszone schon wieder für eine deutliche Erholung im Tagesverlauf genutzt. Das Tagestief bei 23.987 Punkten lag knapp unterhalb des 50%-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung und fast genau auf Höhe der (steigenden) 50-Tage-Linie. Etwas weiter unten wartet mit dem Erholungshoch bei 23.884 Punkten eine weitere potenzielle Haltemarke. Nach dem Anstieg auf 24.237 Punkte deutet heute Morgen aber einiges darauf hin, dass der DAX® erst mal wieder den Weg gen Norden sucht. Im oberen Bereich der nach dem Fehlausbruch wieder gültigen übergeordneten Seitwärtsrange wartet zwischen 24.524 und 24.639 Punkten eine starke Widerstandszone.

DAX® (Daily)

Quelle: Stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

