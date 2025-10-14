DAX® - Anschlussverkäufe bleiben (vorerst) aus

Die Talfahrt an den Aktienmärkten hat sich zum Wochenstart nicht fortgesetzt. Eine gute Nachricht für investierte Anleger, denn bei der Abwärtsdynamik am späten Freitagnachmittag hätte es auch zu einem echten Ausverkauf kommen können. So aber hat sich der DAX® erst mal stabilisieren können. Dabei verblieb die komplette gestrige Handelsspanne innerhalb des Pendants der Vorperiode, wodurch ein klassischer „inside day“ entstanden ist. Gleichzeitig wurde ein idealtypischer „doji“ ausgeprägt, d. h. Eröffnungs- und Schlusskurs lagen dicht beieinander. Dadurch bekommen das Hoch (24.691 Punkte) und das Tief (24.241 Punkte) der Freitagskerze im Falle eines Ausbruchs einen gewissen Signalcharakter. Auf der Unterseite wird dieser Effekt durch die obere Gap-Begrenzung bei 24.247 Punkten noch verstärkt. Die vorbörslichen Indikationen deuten darauf hin, dass diese Unterstützungszone heute erneut getestet werden könnte. Um die Risiken etwas einzudämmen, sollte der DAX® im ersten Schritt die Widerstandszone bei 24.524/24.530 Punkten (Hochs vom 3. Oktober bzw. 15. August) überwinden. Bei einem Scheitern in diesem Bereich droht sonst die Ausbildung einer S-K-S-Formation als potenzielle Umkehr.

DAX® (Daily)

Quelle: Stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

