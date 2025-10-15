Werbung ausblenden

EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

15.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://www.porsche.com/international/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2210728 15.10.2025 CET/CEST

