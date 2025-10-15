EQS-News: Nuvei unterstützt das Visa Trusted Agent Protokoll zur Förderung des Agentenhandels

EQS-News: Nuvei / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die Zusammenarbeit positioniert Nuvei an der Spitze der Einführung von Agentic Commerce und hilft Händlern, vertrauenswürdige, KI-gesteuerte Transaktionen in großem Umfang sicher zu nutzen

MONTREAL, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei gab heute seine Unterstützung für die Einführung von Trusted Agent Protocol bekannt, einem neuen, von Visa entwickelten Rahmenwerk, welches Händlern ermöglicht, vertrauenswürdige KI-Agenten sicher zu erkennen und mit deren Hilfe Transaktionen durchzuführen. Durch die Zusammenarbeit mit Visa als strategischem Partner unterstreicht Nuvei seinen Einsatz für die Weiterentwicklung von Agentic Commerce und trägt dazu bei, die Rolle der globalen Acquirer in dieser nächsten Ära des digitalen Zahlungsverkehrs zu definieren.

Das heute von Visa vorgestellte „Trusted Agent Protocol" ist Teil von Visa Intelligent Commerce (VIC), einem globalen Rahmenwerk, das Händlern helfen soll, sicher mit KI-gesteuerten Agenten zusammenzuarbeiten, die im Namen von Verbrauchern handeln. Das Protokoll basiert auf offenen Standards, darunter HTTP Message Signatures (RFC 9421), und ermöglicht Händlern, legitime Agentenaktivitäten von böswilliger Automatisierung zu unterscheiden, wobei nur minimale Änderungen an bestehenden Zahlungsprozessen erforderlich sind.

Die Zukunft des Acquirings

Durch die Zusammenarbeit mit Visa trägt Nuvei zum ersten Agent-Enabler-Pilotprojekt bei und hilft Acquirern dabei, vertrauenswürdige agentengesteuerte Transaktionen sicher und in großem Umfang unterstützen zu können. Diese Arbeit stellt einen Fortschritt bei der Weiterentwicklung der Rolle der Acquirer dar, um den Anforderungen des intelligenten Handels gerecht zu werden, bei dem digitale Agenten zunehmend im Namen der Verbraucher suchen, vergleichen und bezahlen.

Das integrierte Zahlungssystem von Nuvei, das auf Visa Intelligent Commerce abgestimmt ist, unterstützt Händler bei der nahtlosen Einführung von agentengesteuerten Zahlungen, die nicht mehr auf menschliche Interaktion oder virtuelle Kartennummern angewiesen sind, sondern auf herkömmliche Zahlungsvorgangsmodelle.

Nuvei steht an der Spitze der Innovation im Ökosystem des agenturgestützten Zahlungsverkehrs und spielt eine doppelte Rolle, indem es agenturgestützte Transaktionen mit hochmodernen Lösungen sowohl für Agenten als auch für Händler ermöglicht. Wir gestalten die Zukunft aktiv mit, indem wir dafür sorgen, dass diese Zahlungen für Kunden sicher, zuverlässig und schnell sind.

Kommentare der Geschäftsführung

„Agentic Commerce stellt einen grundlegenden Wandel bei der Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs dar", sagte Phil Fayer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Nuvei. „Indem wir die Einführung des Trusted Agent Protocol unterstützen, helfen wir Händlern, sich mit sicheren, nahtlosen und global skalierbaren Lösungen auf diesen Wandel vorzubereiten.

„Bei Visa sind wir bestrebt, die Zukunft des agentenbasierten Handels gemeinsam mit Partnern aus dem gesamten Ökosystem zu gestalten", sagtRubail Birwadker, globaler Leiter Wachstum Produkt und strategische Partnerschaften bei Visa.„Die Unterstützung von Nuvei zeigt die wichtige Rolle, die Acquirer dabei spielen werden, Händlern das Vertrauen zu schenken und Transaktionen mit KI-Agenten zu ermöglichen, die im Namen der Verbraucher handeln."

Gemeinsam den agenturgestützten Handel vorantreiben

Durch die Einführung des Trusted-Agent-Protokolls sowie die Unterstützung von Nuvei als strategischer Partner treiben die Unternehmen die Einführung des Agentic Commerce weltweit voran:

Schaffung neuer Industriestandards für die Verbindung zwischen Vermittlern und Händlern.

Bereitstellung von Händlersicherheit durch kryptografisch überprüfbare Agentensignaturen, Karteninhabererkennung und Zugriffsberechtigungen.

Vorbereitung auf die globale Einführung durch die Bereitstellung von Agentic Commerce an mehr als 150 Millionen Visa-akzeptierenden Händlerstandorten weltweit.

Die Spezifikationen für das Trusted Agent Protocol sind jetzt im Visa Developer Center verfügbar.

Informationen zu Nuvei

Nuvei beschleunigt die Geschäfte von Kunden auf der ganzen Welt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten sowie von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihrer Kundschaft in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 720 alternativen Zahlungsmethoden. Nuvei bietet die Technologie und die Erkenntnisse für Kunden und Partner, damit diese mit einer Integration lokal und global erfolgreich sind.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nuvei.com

Kontakt:

Öffentlichkeitsarbeit alex.hammond@nuvei.com

