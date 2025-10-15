Werbung ausblenden

Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro rechnet angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle mit mehr Umsatz und Gewinn im Jahr 2025 als zuvor. Der Erlös werde zwischen 530 und 550 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Ursprünglich war Flatexdegiro von 499 bis 518 Millionen Euro ausgegangen. Die neue Prognose entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent.

Das Konzernergebnis sieht das Unternehmen jetzt bei 150 bis 160 Millionen Euro nach 128 bis 139 Millionen Euro davor. Auf Basis der aktuellen Vorhersage würde Flatexdegiro das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 34 bis 43 Prozent steigern.

Im dritten Quartal legte der Umsatz um 18 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 132 Millionen Euro zu. Das Ergebnis stieg um mehr als die Hälfte auf 39 Millionen Euro.

Die Neuigkeiten sorgten bei Anlegern für gute Stimmung. Die Flatexdegiro-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx

flatexDEGIRO

