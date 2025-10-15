IRW-News: Camino Minerals Corp.: Camino beginnt mit Bohrungen bei seinem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru; peruanisches Energie- und Bergbauministerium erachtet Los Chapitos als eines der 15 vorrangigsten Explorationsprojekte

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Camino beginnt mit Bohrungen bei seinem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru; peruanisches Energie- und Bergbauministerium erachtet Los Chapitos als eines der 15 vorrangigsten Explorationsprojekte

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC: CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, die Mobilisierung von Bohrgeräten bekannt zu geben, um mit dem Entdeckungsbohrprogramm bei seinem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru (Los Chapitos oder das Projekt) zu beginnen. Das Explorationsprogramm 2025, das gemeinsam mit dem Partner von Camino, Nittetsu Mining Co., Ltd. (Nittetsu), durchgeführt wird, führte zur Identifizierung mehrerer vielversprechender Bohrziele. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms wird auf zwei primären Zielen liegen: auf der Entdeckung neuer Kupfer-Silber-Lagerstätten bei kürzlich identifizierten und noch nicht gebohrten Zielen wie Mirador, Piloto, Maqui und Sombrero Blanco, wo laut geochemischen Ergebnissen von Gestein in Schürfgräben bemerkenswerte Kupfervorkommen mit hohen Kupfer- und Silberwerten vorgefunden wurden, sowie auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierung in den bereits zuvor bebohrten Zonen Adriana, Lourdes und Katty (Enjambre).

Höhepunkte:

- Die jüngsten Ergebnisse der Schürfgrabungen bei den zu bohrenden Zielen zeigten:

o Mirador: 129 m mit 0,98 % Cu und 20,59 ppm Ag (einschließlich 90 m mit 1,07 % Cu und 20,98 ppm Ag; 12 m mit 2,07 % Cu und 60,63 ppm Ag; 26 m mit 1,30 % Cu und 28,96 ppm Ag)

o Piloto: 12 m mit 2,3 % Cu und 21,13 ppm Ag

o Maqui: 7 m mit 4,3 % Cu und 25,5 ppm Ag

o Enjambre: 18 m mit 1,57 % Cu und 11,35 ppm Ag

o Adriana: 15 m mit 0,75 % Cu und 9,46 ppm Ag

o Lourdes: 6 m mit 2,80 % Cu und 31,55 ppm Ag

o Sombrero Blanco: 25 m mit 0,52 % Cu und 3,00 ppm Ag

- Kupfermineralisierung steht in Zusammenhang mit Kupferoxiden und Sulfiden, die in Intrusiv- und Vulkangestein enthalten sind.

- Starke positive Übereinstimmung zwischen Kupfer- und Silbermineralisierung

- Der Beginn der Bohrungen ist für die erste Novemberwoche 2025 geplant.

- Los Chapitos wurde vom peruanischen Energie- und Bergbauministerium (MINEM) als eines von 15 vorrangigen Explorationsprojekten ausgewählt.

Los Chapitos ist das Kupferexplorationsprojekt von Camino, an dem das Unternehmen gemeinsam mit seinem Partner Nittetsu beteiligt ist, der nach dem Abschluss einer Investition in Höhe von insgesamt 10 Millionen CAD eine Beteiligung von 35 % erhält (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023). Rio Tinto, ein großer Kupferproduzent, hat kürzlich Schürfrechte in der Nähe von Los Chapitos abgesteckt (siehe Pressemitteilung vom 17. Mai 2024). Camino entwickelt auch sein Minenerschließungsprojekt, das baubereite Kupferprojekt Puquios, mit Nittetsu in Chile weiter (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2025).

Los Chapitos wurde vom peruanischen Energie- und Bergbauministerium anerkannt, um die strategische Mineralexploration in den Jahren 2025 und 2026 voranzutreiben und somit die nationale Initiative Perú Explora zu unterstützen. Tatsächlich werden wir auch von großen Bergbauunternehmen wie Rio Tinto wahrgenommen, die Land in der Nähe von Los Chapitos erworben haben, sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. Unsere Explorationsbohrungen bei Los Chapitos sollen im November in Peru beginnen, während wir das Finanzierungspaket für die Errichtung unserer Kupfermine Puquios in Chile schnüren.

Die Bohrungen bei Los Chapitos folgen auf intensive geologische Feldarbeiten, einschließlich geologischer Kartierungen, Boden- und Gesteinsprobennahmen sowie mechanisierte Schürfgrabungen bei Zielen innerhalb der Abschnitte Diva und La Estancia in diesem Jahr, sagte Orlando Pariona, leitender Geologe von Camino Corp. Dadurch konnten wir Ziele mit dem größten Potenzial für die Erweiterung und/oder Entdeckung zusätzlicher Cu-Ag-mineralisierter Körper identifizieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81392/CaminoMineralsCorp-PR-101525_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Vorkommen von Kupferoxiden und Bornit beim Ziel Maqui

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81392/CaminoMineralsCorp-PR-101525_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Standorte der Ziele des Bohrprogramms

Bohrprogramm bei Los Chapitos

Das Ziel dieses Bohrprogramms besteht darin, mineralisierte Brekzien und Kupfermantos zu durchschneiden, die mittels detaillierter Kartierungen und mechanisierter Schürfgrabungen an der Oberfläche identifiziert wurden, um ihre Kontinuität und Ausdehnung in der Tiefe zu untersuchen und die an der Oberfläche beobachteten hohen Kupfer- und Silbergehalte zu bestätigen. Das Programm beginnt mit etwa neun Bohrlöchern auf insgesamt 1.200 m und soll mit der nächsten Investitionstranche von Nittetsu in Höhe von 1,5 Millionen $, die für Dezember 2025 erwartet wird, auf über 3.000 m erweitert werden.

Die Bohrziele befinden sich entlang der Abschnitte Diva und La Estancia, wo die jüngsten Explorationsarbeiten hochgradiges Kupferpotenzial bei Los Chapitos aufgezeigt haben (siehe Pressemitteilungen vom 17. Juni 2025 und 16. Juli 2025). Die Ziele im Abschnitt Diva sind Mirador, Adriana, Katty (Piloto, Maqui und Enjambre) sowie Lourdes. Sombrero Blanco liegt entlang des Abschnitts La Estancia und ist ein Ziel mit hoher Priorität, sobald die entsprechenden Bohrgenehmigungen vorliegen.

Dieses neue Programm baut auf den Ergebnissen der Bohrprogramme von 2017 bis 2023 auf, die das Vorkommen einer hochgradigen Kupfermineralisierung im Vulkangestein der Formation Chocolate bestätigten, insbesondere in den Abschnitten Adriana, Lourdes und Enjambre. Anhand dieser Ergebnisse hat das geologische Team von Camino detaillierte 3D-Modelle des mineralisierten Systems entwickelt, die auf hochauflösenden strukturellen und lithologischen Kartierungen basieren.

Los Chapitos befindet sich in einer strategisch günstigen Position mit Straßenanbindung, vorhandener Infrastruktur und Nähe zur Pazifikküste, was erhebliche logistische Vorteile für die zukünftige Entwicklung des Projekts bietet. Im Oktober 2025 werden Bagger und Bohrgeräte nach Los Chapitos transportiert, um die Bohrplattformen für den Beginn der Bohrungen im November vorzubereiten.

Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Bohrziel ist konzeptioneller Natur. Das Ziel wurde noch nicht ausreichend exploriert, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource beschrieben wird.

Update hinsichtlich des Projekts Los Chapitos

Das Projekt Los Chapitos wurde vom peruanischen Energie- und Bergbauministerium (MINEM) im Rahmen der nationalen Initiative Perú Explora: Maßnahmen zur Förderung strategischer Mineralexplorationsprojekte 2025/26 als eines von 15 vorrangigen Explorationsprojekten ausgewählt.

Seit Juli 2025 hält das MINEM technische Arbeitssitzungen mit den Unternehmen ab, die die wichtigsten Explorationsprojekte in Peru leiten. Das Ziel dieser Initiative besteht darin, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, neue Explorationsinvestitionen anzuziehen und ein nachhaltiges Projektportfolio mit regionaler und nationaler Wirkung aufzubauen.

Im September 2025 nahm Camino mit Vertretern des Direktorats für Bergbauförderung, des Direktorats für Umweltangelegenheiten im Bergbau und der Generaldirektion für Bergbau an einer Arbeitssitzung im Energie- und Bergbauministerium teil und bekräftigte damit sein Engagement für die Förderung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Mineralexploration in Peru.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Am 7. Oktober 2024 unterzeichnete Camino eine endgültige Vereinbarung zum Kauf der baureifen Kupfermine Puquios in Chile. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe FAusIMM (CP) 227922 und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung, einschließlich der Probenahme- und Analysedaten, geprüft und verifiziert. Herr Bassan hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle verifiziert. Während des Verifizierungsprozesses traten keine Einschränkungen auf, und die Daten werden für die Zwecke dieser Veröffentlichung als zuverlässig angesehen.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu vermitteln, damit Investoren und andere Personen die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und die Finanzlage des Unternehmens besser verstehen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel (wenn auch nicht immer) durch Wörter wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, voraussehen, glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erreicht oder erfolgen können, könnten, werden oder würden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen hinsichtlich des zukünftigen Finanzierungspakets und dem Bau von Puquios, der Aussichten auf zukünftige Explorationsarbeiten bei Los Chapitos, zukünftige geplante Bohrprogramme und Aussichten auf Kupferexploration in neuen Zielgebieten. Obwohl das Unternehmen die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens nutzen kann, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommen könnte, sowie der Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Camino Minerals Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81392

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81392&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1380503070

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.