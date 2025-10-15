Märkte starten freundlich – Stellantis und ASML im Fokus

Der deutsche Leitindex startet heute mit leichtem Rückenwind in den Handel. Positive Signale aus den USA geben zusätzlichen Halt und lassen auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street schließen. Auch in Asien dominierten die Aufschläge, allen voran der Nikkei mit spürbaren Zugewinnen.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Inflationsdaten aus China sorgen für Gesprächsstoff: Die Verbraucherpreise fielen im September um 0,3 Prozent im Jahresvergleich und damit stärker als erwartet. Es ist der neunte Monat in Folge mit deflationärem Druck, was die anhaltende Schwäche der Binnennachfrage unterstreicht. In Europa richtet sich der Blick auf die Industrieproduktion der Eurozone. Für August wird am Markt ein deutlicher Rückgang der Industrieproduktion um 1,6 Prozent gegenüber Juli erwartet.

Im Fokus:

Stellantis zeigt sich vorbörslich fester. Der Opel-Mutterkonzern kündigte die größte US-Investition seiner Geschichte an: 13 Milliarden Dollar sollen in den kommenden vier Jahren in neue Modelle, zusätzliche Kapazitäten und 5.000 neue Jobs fließen. Ziel ist es, den US-Marktanteil zurückzuerobern und die Produktion um 50 Prozent zu steigern. Die Nachricht wird als strategischer Befreiungsschlag gewertet, nachdem der Konzern zuletzt unter Absatzrückgängen und Zöllen gelitten hatte.

ASML notiert ebenfalls im Plus. Der niederländische Chipausrüster legte Quartalszahlen vor, die im Rahmen der Erwartungen lagen: 7,5 Milliarden Euro Umsatz und ein Gewinn von 2,1 Milliarden Euro. Besonders positiv: Die Aufträge übertrafen mit 5,4 Milliarden Euro die Prognosen, getrieben von der anhaltenden Investitionswelle in KI-Infrastruktur. Für das Gesamtjahr peilt ASML ein Umsatzplus von rund 15 Prozent an, warnte jedoch vor einem deutlichen Nachfragerückgang aus China im kommenden Jahr.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG6351 13,91 22870,735447 Punkte 14,47 Open End DAX® Bear UG242W 5,94 24830,743353 Punkte 45,29 Open End Silber Bull UN0QXM 1,53 51,00 USD 31,37 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2ELH 9,09 25169,35386 Punkte 26,2 Open End DAX® Bear UG2TLU 16,84 25946,341855 Punkte 14,54 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag LVMH SE Call UG9N6S 0,71 560,00 EUR 5,57 18.03.2026 Siemens Energy AG Call UG2N7K 7,85 110,00 EUR 24,83 17.12.2025 TSMC Ltd. (ADRs) Call UG99S8 7,7 220,00 USD 2,74 17.12.2025 DAX® Call UG2LSJ 2,32 26800,00 Punkte 89,07 20.03.2026 Hermes International S.A. Call HD4JRE 0,25 2974,361472 EUR 20,29 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 18,17 45,339475 USD Long Open End ASML Holding N.V. Long HD9Q5Q 6,95 677,408572 EUR Long Open End S&P 500 Short HD2N5G 1,07 7972,764775 Punkte Short Open End LVMH SE Long HC3WX4 1,46 355,277161 EUR Long Open End RWE AG Long HC15ZA 5,43 27,092551 EUR Long Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2025; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!