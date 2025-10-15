Starker Auftragseingang in einem anhaltend herausfordernden Umfeld

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Bronschhofen, 15. Oktober 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat ihren Wachstumskurs im 3. Quartal 2025 fortgesetzt. Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 33% auf CHF 160,1 Millionen (YTD: CHF 440,8 Millionen, Steigerung um 25,4%). Der starke Auftragseingang von CHF 174,5 Millionen entspricht einer Book-to-Bill-Rate von 1,09.

Cicor konnte auch im dritten Quartal 2025 seine Position als einer der führenden Entwicklungs- und Fertigungspartner für komplexe Elektronik in den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung (A&D) in Europa weiter stärken. Organisch ging der Umsatz der Cicor Gruppe im dritten Quartal 2025 um 1,1% zurück. Dies ist ausschliesslich auf die Division Advanced Substrates (AS) zurückzuführen. Gründe dafür sind vor allem der Lagerabbau einzelner Kunden im Medizinbereich sowie die Schliessung des Standortes in Ulm.

Die Division Electronic Manufacturing Services (EMS) erzielte im dritten Quartal ein leichtes organisches Wachstum. Cicor gewann erneut Marktanteile hinzu und konnte sich deutlich gegen den allgemeinen Trend im EMS-Markt behaupten, der in Europa im ersten Halbjahr 2025 einen Rückgang von 8,1 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Diese Tendenz dürfte im letzten Quartal des Jahres weiter gestärkt werden durch neue Aufträge, die sich allem voran im A&D-Bereich bereits jetzt in der Pipeline befinden.

