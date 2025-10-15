Werbung ausblenden

Trump droht Spanien erneut mit Zöllen wegen zu geringer Verteidigungsausgaben

Rüstung
Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht Spanien erneut mit Konsequenzen wegen des Vorwurfs zu geringer Ausgaben für Verteidigung.

Spanien weigere sich, seine Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten. Dies sei respektlos gegenüber der Nato. "Ich bin sehr unzufrieden mit Spanien", sagte der Präsident und drohte mit Zöllen auf Importe aus dem iberischen Land.

Spanien weigert sich als einziger der 32 Nato-Staaten, das neue Ausgabenziel des westlichen Militärbündnisses mitzutragen. Ministerpräsident Pedro Sanchez hatte erklärt, für sein Land seien die bestehenden zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ausreichend, um die Verteidigungsziele zu erreichen.

