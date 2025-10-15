Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Rheinmetall auf 2050 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem jährlichen Kapitalmarkttag von 1950 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte darlegen, wie das bevorstehende signifikante Wachstum innerhalb des Unternehmens, aber auch in der Lieferkette umgesetzt werden kann, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

