ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Rheinmetall auf 2050 Euro - 'Buy'gestern, 12:31 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street mit Verlusten erwartet - US-Banken eröffnen Berichtssaison14. Okt. · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'gestern, 12:31 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzialheute, 15:28 Uhr · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista