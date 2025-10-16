EQS-DD: The NAGA Group AG: Michalis Mylonas, Erhalt von 2.500.000 Aktien im Rahmen einer Schenkung.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.10.2025 / 20:31 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michalis
|Nachname(n):
|Mylonas
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The NAGA Group AG
b) LEI
|529900H6SZC36ZDAUU68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161NR7
b) Art des Geschäfts
|Erhalt von 2.500.000 Aktien im Rahmen einer Schenkung.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.naga.com
