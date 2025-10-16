Werbung ausblenden

EQS-DD: The NAGA Group AG: Michalis Mylonas, Erhalt von 2.500.000 Aktien im Rahmen einer Schenkung.

EQS Group
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.10.2025 / 20:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michalis
Nachname(n):Mylonas

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The NAGA Group AG

b) LEI

529900H6SZC36ZDAUU68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161NR7

b) Art des Geschäfts

Erhalt von 2.500.000 Aktien im Rahmen einer Schenkung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,0000 EUR0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,0000 EUR0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
Internet:www.naga.com
101308 16.10.2025 CET/CEST

Naga Group

