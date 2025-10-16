EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Schenkung von 2.500.000 Aktien.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.10.2025 / 20:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Netcore Investments Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Octavian
|Nachname(n):
|Patrascu
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The NAGA Group AG
b) LEI
|529900H6SZC36ZDAUU68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161NR7
b) Art des Geschäfts
|Schenkung von 2.500.000 Aktien.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
16.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.naga.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101306 16.10.2025 CET/CEST
