EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Schenkung von 2.500.000 Aktien.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.10.2025 / 20:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Netcore Investments Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Octavian Nachname(n): Patrascu Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The NAGA Group AG

b) LEI

529900H6SZC36ZDAUU68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161NR7

b) Art des Geschäfts

Schenkung von 2.500.000 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

