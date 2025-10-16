EQS-News: CGTN: China führt die weltweiten Bemühungen um einen neuen Meilenstein in der Entwicklung der Frauen an.

EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Sonstiges

CGTN: China führt die weltweiten Bemühungen um einen neuen Meilenstein in der Entwicklung der Frauen an.



16.10.2025

PEKING, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- China veranstaltete am Montag das Global Leaders' Meeting on Women, um sich mit Frauenrechten und der umfassenden Entwicklung von Frauen zu befassen. CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Erfolge bei der Förderung der Entwicklung von Frauen seit der wegweisenden Konferenz von Peking 1995 hervorgehoben und untersucht wurden, wie das Land als bedeutende Nation die globale Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung von Frauen vorantreibt.

Da dieses Jahr der 30. Jahrestag der wegweisenden Frauenkonferenz in Peking begangen wird, auf der die historische Pekinger Erklärung und Aktionsplattform verabschiedet wurde, veranstaltete China am Montag das Global Leaders' Meeting on Women, um die weltweite Entwicklung von Frauen weiter voranzutreiben.

In seiner Grundsatzrede betonte der chinesische Präsident Xi Jinping die entscheidende Rolle der Frauen bei der Förderung des sozialen Fortschritts und schlug vier wichtige Maßnahmen vor, mit denen die internationale Gemeinschaft konkrete Schritte in Richtung Gleichstellung der Geschlechter, Schutz der Frauenrechte und umfassende Entwicklung unternehmen kann.

Er forderte alle Länder auf, ein friedliches und stabiles Umfeld für die Entwicklung von Frauen zu schaffen, Mechanismen zur Bekämpfung von Gewalt zu stärken, neue Wachstumsmotoren zur Stärkung von Frauen zu fördern und die globalen Governance-Systeme für Frauen zu verbessern, um die Beteiligung von Frauen an der nationalen und sozialen Governance auszuweiten.

Darüber hinaus forderte Xi eine intensivere globale Zusammenarbeit im Bereich der Frauenförderung und rief dazu auf, die zentrale Rolle der Vereinten Nationen zu unterstützen und Plattformen zur Förderung der globalen Zusammenarbeit von Frauen zu schaffen.

China erzielt bedeutende Fortschritte in der Förderung von Frauen

Das Treffen am Montag fand statt, während China weiterhin bemerkenswerte Fortschritte in der Entwicklung von Frauen erzielt.

Seit 2013 haben gezielte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung Millionen von Frauen aus der Armut befreit, sodass nun 690 Millionen einen mäßig wohlhabenden Lebensstandard genießen.

Heute stellen Frauen mehr als die Hälfte aller Studierenden an Hochschulen und über 40 Prozent der Erwerbstätigen. Sie stellen 45,8 Prozent der wissenschaftlichen Gemeinschaft Chinas, über die Hälfte der Internetunternehmer und 42,3 Prozent der Richter im ganzen Land – was die wachsenden Chancen für Frauen in Führungspositionen und beruflichen Bereichen widerspiegelt.

Inzwischen haben sich die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen erheblich verbessert. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen liegt nun bei über 80 Jahren, und die Müttersterblichkeit ist zwischen 1995 und 2024 um 77 Prozent zurückgegangen. Die Weltgesundheitsorganisation hat China als eines der Länder mit den besten Leistungen im Bereich der Gesundheit von Müttern und Kindern anerkannt.

„Auf dem neuen Weg der Modernisierung Chinas spielt jede Frau eine entscheidende Rolle", erklärte Xi bei dem Treffen.

China setzt sich weltweit für die Entwicklung von Frauen ein

Über seine Fortschritte im Inland hinaus hat sich China auch weltweit aktiv für die Förderung von Frauen eingesetzt, insbesondere in Entwicklungsländern.

Seit 2015 hat China 20 Millionen US-Dollar an UN Women gespendet, den UNESCO-Preis für die Bildung von Mädchen und Frauen mitbegründet und Projekte zur Förderung der digitalen Bildung, der Gesundheitsversorgung und der beruflichen Qualifizierung von Mädchen in Afrika ins Leben gerufen. Allein durch den UNESCO-Preis wurden 18 Organisationen in 18 Ländern unterstützt, wodurch Tausende von Mädchen in die Lage versetzt wurden, ihre Träume zu verwirklichen.

Durch mehr als 100 Programme zur Gesundheit von Müttern und Kindern, 100 „Happy School"-Initiativen und zahlreiche Projekte in den Bereichen Wohnen, Infrastruktur und Ausbildung hat China dazu beigetragen, die Lebens- und Bildungsbedingungen von Frauen im globalen Süden zu verbessern.

Mit Hilfe des Global Development and South-South Cooperation Fund (GDF) hat China in über 20 Ländern Projekte im Wert von 40 Millionen US-Dollar durchgeführt, die sich speziell an Frauen richten. Allein im Bereich Ausbildung und Kapazitätsaufbau hat sie mehr als 200.000 Frauen aus 180 Ländern unterstützt und das Global Exchange and Cooperation Center for Digital Empowerment of Women gegründet, wodurch Frauen weltweit Zugang zu mehr Möglichkeiten erhalten.

Bei der Sitzung am Montag kündigte Xi weitere Verpflichtungen zur Förderung von Frauen in den nächsten fünf Jahren an: China wird UN Women 10 Millionen US-Dollar und dem GDF 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, um Programme zugunsten von Frauen und Mädchen zu unterstützen, 1.000 „kleine und schöne" Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen zu fördern, 50.000 Frauen zu Austausch- und Schulungszwecken nach China einzuladen und ein globales Zentrum für die Förderung von Frauen zu errichten.

Mit neuen Verpflichtungen und einer vertieften Zusammenarbeit wird das Global Leaders' Meeting on Women ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiveren und gerechteren Welt für alle Frauen sein.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-13/China-leads-global-push-for-a-new-milestone-in-women-s-development-1Hr25ID2HtK/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-fuhrt-die-weltweiten-bemuhungen-um-einen-neuen-meilenstein-in-der-entwicklung-der-frauen-an-302586455.html

