EQS-News: Die Smart City Expo Doha stellt sich eine erfolgreiche Zukunft jenseits der Konnektivität vor

EQS-News: Fira de Barcelona / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die Smart City Expo Doha stellt sich eine erfolgreiche Zukunft jenseits der Konnektivität vor



16.10.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Staat Katar wird im kommenden November eine neue Ausgabe der Smart City Expo Doha ausrichten, die von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie organisiert wird und im Rahmen der MWC25 Doha stattfindet. Die weltweit führende Veranstaltung zum Thema Smart Cities kehrt in den Nahen Osten zurück, um ihre Vision für die Zukunft urbaner Umgebungen zu präsentieren.

Unter dem Motto „Beyond Connectivity: A digital solutions pathway to a smarter, thriving future" (Jenseits der Konnektivität: Ein Weg zu intelligenteren, florierenden Zukunftslösungen) findet am 25. und 26. November die vierte Ausgabe der Smart City Expo Doha statt. Sie bietet ein umfassendes Programm mit mehr als 40 renommierten Referenten, das sich um fünf große Themenbereiche dreht: digitale intelligente Innovationen, disruptive Technologien, digitale Wirtschaft und Talente der Zukunft, vernetzte Infrastrukturen und die Regierung der Zukunft.

Die diesjährige Smart City Expo findet parallel zur MWC25 Doha statt, die von der GSMA in Zusammenarbeit mit dem MCIT organisiert wird. Die erste MWC-Veranstaltung im Nahen Osten wird voraussichtlich mehr als 200 Referenten und 150 Aussteller zusammenbringen.

Frau Eman Al-Kuwari, Direktorin der Abteilung für digitale Innovation im Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie, erklärte: „Die Ausrichtung der Smart City Expo Doha parallel zur MWC25 Doha ist ein bedeutender Meilenstein auf Katars Weg zu einer intelligenten und nachhaltigen urbanen Transformation. Die Veranstaltung bietet eine globale Plattform, um Ideen auszutauschen, innovative Lösungen zu präsentieren und die Zukunft des städtischen Lebens durch Innovation und Technologie zu erkunden. Geleitet von der Digitalen Agenda 2030 fördern wir ein Ökosystem, das Technologie, Governance und Kreativität integriert, um intelligentere, besser vernetzte Gemeinschaften zu gestalten. Durch diese Partnerschaft unterstreicht Katar erneut, dass es bei digitaler Innovation nicht nur um Konnektivität geht, sondern auch um die Schaffung intelligenter Städte, die inklusiv, effizient und zukunftsfähig sind."

Ricard Zapatero, Direktor für internationale Geschäfte bei der Fira de Barcelona, ist der Ansicht, dass diese Veranstaltung „ein weiteres Beispiel dafür ist, wie sich die Smart City Expo zu einem wichtigen internationalen Treffpunkt entwickelt hat, um über die Zukunft unserer Städte nachzudenken, und dass die Ausgabe in Doha bereits ein Maßstab im Nahen Osten ist."

Der Smart City Expo World Congress ist die weltweit führende Veranstaltung zum Thema Smart Cities und findet jährlich in Barcelona statt. Im November dieses Jahres werden mehr als 1.000 Unternehmen und 600 Experten im Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona zusammenkommen.

https://www.smartcityexpodoha.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797239/Fira_de_Barcelona_Smart_City_Doha.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5564726/Fira_Barcelona_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-smart-city-expo-doha-stellt-sich-eine-erfolgreiche-zukunft-jenseits-der-konnektivitat-vor-302585564.html

16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2214198 16.10.2025 CET/CEST