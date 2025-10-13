EQS-News: STEICO SE: 9M 2025 – Solide Ergebnisperformance trotz langsamerer Markterholung

EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

STEICO SE: 9M 2025 – Solide Ergebnisperformance trotz langsamerer Markterholung

Feldkirchen bei München, 13. Oktober 2025 – Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seine Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 veröffentlicht.

Die Baukonjunktur stabilisert sich weiter, wenngleich die Dynamik des Aufwärtstrends in einigen Märkten weniger dynamisch ausfällt als erwartet.

Zusätzlich kam es nach einem Produktionsausfall auf einer der Hauptproduktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe im Juni 2025 zum Aufbau von Lieferzeiten, die entgegen der ursprünglichen Erwartungen noch nicht vollständig normalisiert werden konnten.

In der Folge fällt der Umsatz im dritten Quartal mit 92,5 Mio. € etwas geringer aus als geplant (Q3 2024: 100,3 Mio. €). Der kumulierte Konzernumsatz liegt nach 9 Monaten mit 291,6 Mio. € um 0,8% über dem Vorjahreszeitraum (9M 2024: 289,4 Mio. €).

Das 9-Monats-EBIT beläuft sich auf 29,1 Mio. €. Die EBIT-Quote (im Verhältnis zur Gesamtleistung) beläuft sich auf 9,6%. Aufgrund zu erwartender rückläufiger Ergebnisbeiträge aus Sondereffekten wie der Währungssicherung liegt das EBIT unterhalb der Vorjahresperiode (9M 2024: 47,6 Mio. €). Gleichzeitig schlagen sich bereits positive Effekte eines umfangreichen Programms zur Effizienzsteigerung in der Ergebnisentwicklung nieder. Die operative Profitabilität konnte im dritten Quartal erneut gesteigert werden.

Die Unternehmensleitung hat am 08. Oktober die Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Erwartet wird nunmehr ein Umsatz von rund 1% bis 3% oberhalb des Vorjahres (zuvor: plus 3% bis 6%). Dies entspräche einem Umsatz von 380 Mio. € bis 388 Mio. €.

Das EBIT wird nun in Höhe von 30 Mio. € bis 35 Mio. € erwartet (zuvor 29 Mio. € bis 35 Mio. €).

Insgesamt sieht das Management den Aufwärtstrend nicht als gefährdet an und erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann.

Der vollständige Bericht steht unter www.steico.com/ir zum Download bereit.





Disclaimer

Die Informationen dieser Mitteilung basieren auf deutscher Rechnungslegung gemäß HGB. Die Berechnung prozentualer Steigerungsraten und Quoten erfolgte auf Basis ungerundeter Werte. Der Berichterstattung liegt ein 4-4-5 Kalender zugrunde, die Berichtsperiode umfasst daher den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 28. September 2025. Vorjahreswerte wurden aufgrund Geringfügigkeit nicht angepasst.



Unternehmensprofil

Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.

STEICO ist als Systemanbieter positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und biobasierte Dämmstoffe ergänzen.

Zu den Dämmstoffen zählen flexible Holzfaser-Dämmmatten, stabile Holzfaser-Dämmplatten sowie Einblasdämmstoffe aus Holzfasern und Zellulose. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle sowie Putzkomponenten für die Fassadendämmung runden das Gesamtsystem ab.

Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine breite Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau.

Die Produkte des Münchener Unternehmens eignen sich sowohl beim Neubau wie auch bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade. STEICO Produkte können einen Beitrag für den Bau zukunftssicherer, energieeffizienter Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität leisten. Sie helfen, den Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm dauerhaft zu verbessern.

