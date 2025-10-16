EQS-News: Eightco Holdings Inc. ($ORBS) tätigt strategische Investition in Mythical Games, um die menschliche Verifizierung und digitale Identität im Gaming-Bereich voranzutreiben

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Miscellaneous

Eightco Holdings Inc. ($ORBS) tätigt strategische Investition in Mythical Games, um die menschliche Verifizierung und digitale Identität im Gaming-Bereich voranzutreiben



Teilnahme an strategischer Finanzierungsrunde zusammen mit Cathie Woods ARK Invest und World

Nachweis, dass Spieler in verschiedenen Gaming-Universen gegen verifizierte Menschen antreten

Die Investition unterstreicht die Position von Eightco als Authentifizierungs- und Vertrauensinstanz für die Welt nach der künstlichen Generalintelligenz

Das Unternehmen wird von einer ausgewählten Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt, darunter: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere

EASTON, Pa., 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute eine strategische Investition in die Serie-D-Finanzierung von Mythical Games („Mythical" oder „Mythical Games") bekannt, an der sich neben Cathie Woods ARK Invest und World Foundation beteiligt. Die Transaktion wird voraussichtlich in der Woche vom 20. Oktober abgeschlossen. Eightco ($ORBS) ist die Authentifizierungs- und Vertrauensschicht für die Welt nach der AGI und arbeitet in Abstimmung mit dem Worldcoin-Ökosystem. Diese strategische Investition stärkt die zentrale Rolle von Eightco ($ORBS) bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Identität und Verifizierung. Dies steht auch im Einklang mit der aktuellen Unternehmensstrategie von Eightco, bis zu 1 % seiner Finanzmittel für risikokapitalähnliche Investitionen bereitzustellen, die bahnbrechende Authentifizierungstechnologien vorantreiben.

„Diese Investition stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Mission dar, die Authentifizierungsebene der Post-AGI-Wirtschaft zu werden", erklärte Dan Ives, Chairman von Eightco ($ORBS). „Die Vision von Eightco erstreckt sich über wichtige Bereiche wie Unternehmens- und Gaming-Authentifizierung. Durch die Zusammenarbeit mit visionären Führungskräften wie John Linden und Mythical Games verbinden wir digitale Identität und Unterhaltung und schaffen ein weltweit skalierbares Vertrauensframework. Worldchains Proof-of-Human- und Single-Sign-On-Funktionen bilden die ideale Grundlage für die nächste Ära der Gaming- und KI-Integration."

Unter der Leitung des ehemaligen Leiters des Call of Duty-Studios, John Linden, ist Mythical Games ein Pionier im Bereich Web3-Gaming und digitalem Eigentum mit einem wachsenden Portfolio an führenden Franchises, darunter NFL Rivals, Pudgy Penguins' Pudgy Party und FIFA Rivals. Das Unternehmen plant, sein Marktplatzprodukt zu erweitern und es in Worldchain zu integrieren, eine ERC-20-kompatible Blockchain, die für die Proof-of-Human-Verifizierung (PoH) und Single Sign-On entwickelt wurde. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der sicheren, überprüfbaren Gaming-Infrastruktur dar.

Die Erweiterung von Mythical Games um Worldchain und World ID ermöglicht eine nahtlose Interoperabilität zwischen Gaming-Assets, Wallets und Identitäten. Dadurch erhalten Spieler eine verifizierte Eigentümerschaft an digitalen Assets, während Betrugsfälle reduziert und die Nutzerakquise verbessert werden. Gemeinsam leisten Eightco, Mythical Games und World Pionierarbeit für die Zukunft der KI-gesteuerten Identität und der digitalen Wirtschaft. Die strategische Ausrichtung gewährleistet, dass das Gaming-Ökosystem von Mythical auf derselben Vertrauens- und Identitätsplattform basiert, die Eightco für die breitere KI-Wirtschaft aufbaut.

Mythical hat bereits drei Spiele mit jeweils über 1 Million Installationen veröffentlicht: Pudgy Party (in Zusammenarbeit mit Pudgy Penguins), NFL Rivals (in Zusammenarbeit mit der NFL und der NFLPA) und FIFA Rivals (in Zusammenarbeit mit der FIFA und der FIFPRO). Diese Spiele wurden insgesamt über 10 Millionen Mal installiert und sowohl im Apple App Store als auch bei Google Play mehrfach vorgestellt. Der Mythical Marketplace verfügt über mehr als 9,6 Millionen finanzierte Wallets und wickelt jährlich ein NFT-Verkaufsvolumen von über 400 Millionen US-Dollar ab.

„Mythical integriert sich in Worldchain, um Identität und Vertrauen in die nächste Ära des Gaming zu führen", erklärte John Linden, CEO von Mythical Games. Unsere Vision ist es, jeden Spieler, sei es in FIFA Rivals, Pudgy Party oder NFL Rivals, Teil einer verifizierten, globalen Wirtschaft zu machen, in der digitales Eigentum und Fairplay gewährleistet sind. Durch die Partnerschaft mit Worldcoin können wir Milliarden von Spielern über sichere, von Menschen verifizierte Konten verbinden, die nahtlos über Spiele, Marktplätze und Prämien hinweg funktionieren. Es geht darum, die Identität in der realen Welt und die On-Chain-Nützlichkeit gemeinsam zu skalieren und Gaming zur größten und inklusivsten digitalen Wirtschaft der Welt zu machen."

„Die 9,6 Millionen Wallets von Mythical stellen eine installierte Nutzerbasis dar, die auf den über 17 Millionen verifizierten Nutzern von World ID aufbauen kann", fuhr Ives fort. „Wir erwarten, dass diese Partnerschaft und zukünftige Vereinbarungen positive Veränderungen in der weltweit verifizierten Kundenbasis bewirken werden."

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) entwickelt die Authentifizierungs- und Vertrauensschicht für die Welt nach der AGI. Seine Mission konzentriert sich auf strategische Säulen wie Verbraucher-Authentifizierung, Unternehmens-Authentifizierung und Gaming-Authentifizierung. Durch seine wegweisenden Strategien für digitale Vermögenswerte, darunter die einzigartige Worldcoin-Treasury, und Partnerschaften mit führenden Technologie-Innovatoren schafft Eightco eine universelle Grundlage für digitale Identitäten und die Verifizierung durch Proof of Human (PoH).

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/iamhuman_orbshttps://x.com/divestech

INFORMATIONEN ZU MYTHICAL GAMESMythical Games wurde von Fast Company's World Changing Ideas 2021 und Forbes' Best Startup Employers (2024) ausgezeichnet und ist ein Spieleentwickler der nächsten Generation, der Weltklasse-Spiele entwickelt und Spielern durch den Einsatz von Blockchain-Technologie die Möglichkeit bietet, Eigentum an ihren Spiel-Assets zu erwerben. Das Team hat an der Entwicklung bedeutender Franchises mitgewirkt, darunter Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic: The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare und Skylanders. Die Spiele von Mythical, Blankos Block Party, NFL Rivals, Pudgy Party und FIFA Rivals, werden bereits von Millionen von Verbrauchern weltweit gespielt und schaffen eine neue Wirtschaft für Spieler, die es ihnen ermöglicht, auf neue Weise mit Spielen zu interagieren, aber auch direkt und sicher mit anderen Spielern weltweit zu handeln und Transaktionen durchzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Eightco, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen von Eightco verringern; die Unfähigkeit von Eightco, ausreichend Kapital zur Finanzierung seines Geschäfts zu beschaffen; die Unfähigkeit von Eightco, Innovationen zu entwickeln und Nutzer für die Produkte von Eightco zu gewinnen; zukünftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte auswirken; sowie sich ändernde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierung in Bezug auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung anderer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen, die Eightco bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht hat, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-inc-orbs-tatigt-strategische-investition-in-mythical-games-um-die-menschliche-verifizierung-und-digitale-identitat-im-gaming-bereich-voranzutreiben-302585614.html

