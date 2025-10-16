EQS-News: Supermicro führt eine neue Geschäftslinie ein, Data Center Building Block Solutions, für die Ausstattung von Rechenzentren und Management Services

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Schafft die branchenweit erste One-Stop-Shop-Rechenzentrumsquelle für Time-to-Online, Leistung und Kostenreduzierung

Umfasst kritische Rechen-, Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur, Verwaltungssoftware sowie Rechenzentrumsdienste

Mit Flüssigkeit gekühlte modulare Bausteine ermöglichen optimierte Konfigurationen je nach Arbeitslast und Umgebungsanforderungen des Kunden

Vorgeprüfte Cluster auf Rechenzentrumsebene und Rack-Ebene werden vor dem Versand und der Bereitstellung beim Endnutzer werksseitig gemäß den Kundenspezifikationen im Rechenzentrum getestet.

SAN JOSE, Kalifornien, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für AI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die Verfügbarkeit seiner Data Center Building Block Solutions®(DCBBS) bekannt. Diese Lösungen gelten als neuer Geschäftszweig für Supermicro und versetzen Unternehmen in die Lage, komplette Rechenzentren von einem einzigen Anbieter zu entwerfen, zu bestellen und zu bauen, wodurch die Zeit bis zur Inbetriebnahme (TTO) verkürzt sowie die Gesamtqualität und Wartungsfreundlichkeit verbessert werden. Die komplette IT-Infrastruktur für Rechenzentren ist nun verfügbar, einschließlich Servern, Speicher, Management-Software, Flüssigkühlungsinfrastruktur, Netzwerken und elektrischen Komponenten, die in Supermicros Produktionsstätten getestet sowie integriert werden, bevor sie an den Kunden ausgeliefert werden. Durch die Bereitstellung einer kompletten IT-Lösung können Unternehmen direkt mit Supermicro zusammenarbeiten, um den gesamten Aufbau eines Rechenzentrums zu vereinfachen.

„Mit unserer Erfahrung im Bereich der Bereitstellung von Lösungen für einige der größten Rechenzentrumsbetreiber der Welt haben wir erkannt, dass die Bereitstellung einer kompletten IT-Infrastrukturlösung vielen Unternehmen, die ihre Rechenzentrumsinfrastruktur vereinfachen möchten, zugutekommen wird", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Unsere Beschäftigten in der weltweiten Fertigung sind darauf vorbereitet, mit den Kunden über ihre spezifischen Anforderungen an ein Rechenzentrum zusammenzuarbeiten sowie alle notwendigen IT-Komponenten für ein modernes, energieeffizientes Rechenzentrum zu liefern, einschließlich der kompletten Software für das Rechenzentrumsmanagement. Mit diesem neuen Geschäftszweig bieten wir nun Dienstleistungen an, die den Bau und die Einrichtung kompletter Rechenzentren beschleunigen. Unsere Flüssigkühlungsoptionen werden speziell für die neueste Generation der GPUs, CPUs sowie anderer Elektronik entwickelt und optimiert. Diese Technologien können den Stromverbrauch von Rechenzentren um bis zu 40 % senken, wenn die Infrastrukturkomponenten von Supermicro mit Flüssigkeitskühlung verwendet werden, verglichen mit bestehenden luftgekühlten Rechenzentren."

DCBBS-SchlüsselkomponentenZu den Hauptkomponenten der Supermicro Data Center Building Block Solutions gehören:

KI und Rechensysteme Ein umfangreiches Angebot an Systemen mit optimierter Dichte, Effizienz sowie Skalierbarkeit mit der neuesten KI- und Accelerated-Compute-Technologie von NVIDIA, AMD und Intel in verschiedenen Formfaktoren für eine breite Palette Arbeitslasten. Petascale- und Object-Storage-Server mit einer breiten Palette Software-definierten Netzwerkpartnern. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, den Durchsatz für anspruchsvolle KI-Arbeitslasten zu maximieren. Supermicro hat Kühlplatten mit Flüssigkeitskühlung entwickelt, die bis zu 98 % der Wärme von der heißen Elektronik in jedem System effizient abführen.

In-Rack-Lösungen Coolant Distribution Manifolds (CDMs, Kühlmittelverteiler) und Coolant Distribution Units (CDUs, Kühlmittelverteilungseinheiten) in verschiedenen Konfigurationen. Vertikale CDMs ermöglichen eine höhere Serverdichte. Die In-Rack-CDUs von Supermicro können bis zu 250 kW Kühlleistung für Flüssigkeiten bis zu 45 °C aufnehmen, wobei redundante Netzteile und Pumpen Standard sind. Rear Door Heat Exchangers (RDHx, rückseitige Türenwärmetauscher) werden direkt an der Rückseite des Serverschranks angebracht und leiten die Wärme nahe an der Quelle ab. Die Kühltüren reduzieren den Bedarf an Klimaanlagen im Rechenzentrum erheblich. Die Ethernet-Switches von Supermicro sind für verschiedene Arbeitslasten optimiert und bieten Link-Geschwindigkeiten von bis zu 800 GbE sowie eine Leistung von 51,2 Tbps. Ethernet-, InfiniBand- und Omni-Path-Switches von unseren Partnern sind ebenfalls qualifiziert und je nach Kundenwunsch verfügbar. Power Shelves sind eine Voraussetzung für die neueste Generation von Racks mit integrierten KI-Servern und Switches. Supermicro bietet jetzt Power Shelves an, die für 33 kW pro Shelf in verschiedenen Rackgrößen ausgelegt sind. Battery Backup Unit Shelves (BBU, Batteriepuffer-Regale) sind entscheidend für Enterprise- und geschäftskritische Arbeitslasten. Die Supermicro BBUs bieten eine 48-V-DC-Backup-Leistung von 33 kW für 90 Sekunden im Falle eines Stromausfalls und ermöglichen das Checkpointing eines anwendungsspezifischen Zustands, wodurch ein kompletter Neustart der Anwendung nicht erforderlich ist. Die Supermicro-BBU ist in verschiedenen Rack-Konfigurationen erhältlich. Die Vielseitigkeit von Racks ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Implementierung von Rechenzentren. Supermicro bietet jetzt Rack-Lösungen für die neueste Generation von Servern an, die eine Flüssigkeitskühlung benötigen, einschließlich Power Shelves und Battery Backup Unit Shelves.

In-Row-Lösungen Supermicro-In-Row-CDUs können mehrere leistungsstarke flüssigkeitsgekühlte Server-Racks aufnehmen. Diese in Reihen angeordneten CDUs können bis zu 1,8 MW der vom Server erzeugten Wärme kühlen und an mehrere Racks angeschlossen werden. Supermicro-Liquid-to-Air-Sidecars (L2A) sind unabhängige Einheiten, welche die heiße Flüssigkeit der Server aufnehmen und im Rechenzentrum kühlen. Diese Einheiten erfordern keine Änderungen an der externen Infrastruktur für die Flüssigkeitskühlung und sind in der Lage, bis zu 200 kW der vom Server erzeugten Wärme zu kühlen. Supermicro SuperCluster bietet skalierbare Cluster-Einheiten mit mehreren Racks und Networking Fabric als hochgradig anpassbare Plug-and-Play-Lösungen. Diese Systeme werden vor der Auslieferung strengen L11- oder L12-Validierungstests unterzogen, sodass Unternehmen ihre KI-Infrastruktur nahtlos von Pilotprojekten bis zur Produktionsbereitstellung skalieren können.

Standort-Infrastruktur-Lösungen Data Center Switching und Verkabelung sind wesentliche Komponenten von Lösungen für die Skalierung von Rechenzentren. Das DCBBS-Angebot von Supermicro umfasst optimiertes Traffic-Engineering mit enger Integration sowie komplettem Design und Dokumentation der Verkabelungstechnologie, einschließlich Routing/Port-Mapping, sowie Optimierung der Kabellänge. Dieser Design- und Implementierungsservice reduziert TTO-, Material- sowie Arbeitskosten und erhöht gleichzeitig die Kundenzufriedenheit. Die Netzwerk-Switching-Fabric-Elemente sind zu integralen Technologien für Arbeitslasten geworden, die auf die Zusammenarbeit mehrerer Systeme zur Lösung komplexer Probleme angewiesen sind. Supermicro bietet eine Reihe Switches an, die jedes Anwendungsprofil abdecken und leistungsfähig, belastbar sowie anpassungsfähig sind. Wasserkühltürme in verschiedenen Konfigurationen sind von Supermicro erhältlich erfüllen die Anforderungen von Rechenzentren an unterschiedliche Kühlleistungen. Diese Türme lassen sich mühelos installieren und es können mehrere Türme parallel eingesetzt werden, um die Kühlkapazität zu erhöhen. Für Regionen mit Wasserknappheit sind auch Trockenkühler erhältlich, die eine Option für Kühlanlagen mit niedrigem PUE-Wert sowie niedrigem WUE-Wert mit demselben modularen Design wie der Wasserkühlturm darstellen. Der Trockenkühler von Supermicro verfügt über eine adiabatisch unterstützte Luftvorkühlung für Umgebungen mit hohen Temperaturen, die eine effiziente Wärmeabfuhr und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. In bestimmten Rechenzentrumsumgebungen können Generatoren erforderlich sein. Das neue Supermicro-Generatorportfolio umfasst Systeme mit einer Leistung von 500 kW bis 3000 kW, die einen schnellen Start und eine hohe Stufenlastannahme mit nahtlosen automatischen Umschaltern bieten. Transformatoren liefern robusten, niederohmigen Strom für Multi-MW-Blöcke und bieten intelligente Überwachungs- und Einspeisungsoptionen für schnelle, belastbare Installationen. Diese Transformatoren sind in einem Leistungsbereich von 750 kVA bis 5000 kVA erhältlich und können konfiguriert werden.

Management Software Suite SuperCloud Composer®(SCC) ist eine umfassende Software für das Lebenszyklusmanagement von Rechenzentren, die Server und Netzwerke im Rechenzentrum sowie die Infrastruktur für die Flüssigkeitskühlung überwacht. Sie bietet ein einheitliches Management der Rack- und Flüssigkeitskühlung für Server, Netzwerke, PDUs, CDUs, Kühltürme und Systeme von Drittanbietern. Außerdem stellt sie Energiemanagement, fortschrittliche Leckerkennung, Schutz und Warnmeldungen zum Schutz der GPU- und Kühlungsinfrastruktur zur Verfügung. SuperCloud Composer verwaltet mehr als 20 000 Hosts über ein einziges Portal und ermöglicht Beobachtung sowie Abstimmung im großen Maßstab. SuperCloud Automation Center (SCAC) bietet eine vorgefertigte, unternehmensgerechte Automatisierung für Rechenzentren sowie Edge-Infrastrukturen, die alles von der Bereitstellung von Firmware und Betriebssystemen bis hin zur Aktivierung von Kubernetes und KI-Workloads abdeckt sowie gleichzeitig Sicherheit, Skalierbarkeit und Governance gewährleistet. Die SuperCloud Developer Experience Console (SCDX) bietet schlüsselfertige Agilität für Entwickler mit Selbstbedienungsbereitstellung, KI-nativen Arbeitsabläufen und integrierter Beobachtbarkeit, sodass Teams schneller und sicherer vom Code zum Modell gelangen können. SuperCloud Director (SCD) bietet mandantenfähige AI-Cloud-Kontrolle mit integriertem Bare Metal Compute, Ethernet- und InfiniBand-Netzwerk sowie mehreren Speicherplattformen.

Dienstleistungen und Vor-Ort-Bereitstellung Supermicro Global Services – Als Teil des DCBBS ist jetzt ein neuer Supermicro Professional-Service verfügbar. Dieser Service bietet ein umfassendes Portfolio Service-Level-Bausteine, einschließlich Rechenzentrumsdesign, Lösungsvalidierung und professioneller Bereitstellung vor Ort. Der Service umfasst kontinuierlichen Vor-Ort-Support, um den langfristigen Erfolg zu gewährleisten, sowie eine 4-Stunden-Reaktionszeit vor Ort für geschäftskritische Betriebszeiten. Die Lösungen und Dienstleistungen von Supermicro für Rechenzentren begleiten Kunden von der bloßen Errichtung bis zur Umrüstung auf Luft-/Flüssigkühlung. Der Aufbau vor Ort verkürzt die Vorlaufzeit für den Bau von Rechenzentren erheblich. Unsere integrierten Gesamtlösungen verkürzen die Zeit bis zur Inbetriebnahme und führen außerdem zu hochwertigeren Installationen von Rechenzentren.

Supermicro ist bestrebt, mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten, um den Aufbau und die Bereitstellung von hochmodernen Rechenzentren zu vereinfachen sowie zu verkürzen. Viele dieser Zentren werden den Einsatz von Flüssigkeitskühlung erfordern. Ein komplettes Portfolio für Rechenzentren ist von einem einzigen Anbieter erhältlich, was zu einer kürzeren Time-to-Online und qualitativ hochwertigeren Implementierungen führt.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

