EQS-News: Vertrag von Nicolas Lange als Knorr-Bremse Rail-Vorstand um fünf Jahre verlängert

Vertrag von Nicolas Lange als Knorr-Bremse Rail-Vorstand um fünf Jahre verlängert



16.10.2025 / 11:13 CET/CEST

Vertrag von Nicolas Lange als Knorr-Bremse Rail-Vorstand um fünf Jahre verlängert

München, 16. Oktober 2025 – Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat den Vertrag von Dr. Nicolas Lange (57) als Mitglied des Vorstands der Knorr-Bremse AG per Oktober 2026 vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Das Votum des Aufsichtsrats fiel einstimmig aus. Nicolas Lange wurde im Oktober 2023 ins Knorr-Bremse Vorstandsgremium berufen und hat die weltweite Verantwortung für die Division Systeme für Schienenfahrzeuge inne.

Dr. Reinhard Ploss, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Nicolas Lange hat das globale Schienenfahrzeuggeschäft von Knorr-Bremse mit ausgewiesenem strategischem Weitblick, technologischer Expertise und seinen hervorragenden Kundenbeziehungen entschieden vorangetrieben. In Zeiten globaler Herausforderungen und der Transformation der Transportindustrie hat er die Rail Division für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und setzen auch in Zukunft auf seine langjährige internationale Branchenkenntnis und Erfahrung.“

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Mit der Vertragsverlängerung von Nicolas Lange hat der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG ein wichtiges Zeichen für weiterhin sehr gute Zusammenarbeit im Vorstandsteam gesetzt. Unter der Führung von Nicolas leistet die Division Systeme für Schienenfahrzeuge einen erheblichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens, unter anderem durch Effizienz- und Performancesteigerungen im Rahmen des Strategieprogramms BOOST sowie mit zukunftsweisenden Investitionen, Innovationen und wichtigen Kundenprojekten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.“

Dr. Nicolas Lange: „Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat von Knorr-Bremse für das in mich gesetzte Vertrauen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir in der Rail Division wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um unser Geschäft auf profitables Wachstum und langfristigen Erfolg auszurichten. Ich freue mich, diese wichtigen Entwicklungen fortzusetzen und zusammen mit dem Vorstandsteam und unseren weltweiten Kolleginnen und Kollegen weiter voranzutreiben.“

Bildunterschrift: Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat den Vertrag von Rail-Vorstand Nicolas Lange um fünf Jahre verlängert. | © Knorr-Bremse

Medienkontakt:

Julian Ebert | Pressesprecher Rail Mobility | Knorr-Bremse AG

T +49 89 35471497 | Ejulian.ebert@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

