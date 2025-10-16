Werbung ausblenden

Merck erwartet 2026 Verbesserung der Märkte bei zwei Sparten

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck erwartet im kommenden Jahr Rückenwind für seine Sparten Life Science und Electronics.

Dort würden sich die Märkte 2026 allmählich verbessern, hieß es in einer Präsentation für den Kapitalmarkttag am Donnerstag. In der dritten Sparte Healthcare werde eine moderate Entwicklung erwartet. Gegenwind könnte es etwa durch die Zölle der US-Regierung und Währungseffekte geben.

Insgesamt wollen die Darmstädter beim Umsatz aus eigener Kraft mittelfristig im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, hatten sie am Morgen angekündigt. Zudem will Merck profitabler arbeiten.

(Bericht von Marleen Käsebier und Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Merck
Merck & Co.

Das könnte dich auch interessieren

MediaMarkt- und Saturn-Holding
Ceconomy muss SDax verlassen - Medios rückt nach14. Okt. · Reuters
Ceconomy muss SDax verlassen - Medios rückt nach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden