Merck erwartet 2026 Verbesserung der Märkte bei zwei Sparten

Düsseldorf (Reuters) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck erwartet im kommenden Jahr Rückenwind für seine Sparten Life Science und Electronics.

Dort würden sich die Märkte 2026 allmählich verbessern, hieß es in einer Präsentation für den Kapitalmarkttag am Donnerstag. In der dritten Sparte Healthcare werde eine moderate Entwicklung erwartet. Gegenwind könnte es etwa durch die Zölle der US-Regierung und Währungseffekte geben.

Insgesamt wollen die Darmstädter beim Umsatz aus eigener Kraft mittelfristig im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, hatten sie am Morgen angekündigt. Zudem will Merck profitabler arbeiten.

