Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG

16.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc.

     Unternehmen:               Desert Gold Ventures Inc.
     ISIN:                      CA25039N4084

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  0,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Ausgewogenes Portfolio: Kombination aus Ressourcenbasis in Mali und
Explorationsdynamik in der Elfenbeinküste.

Das Tiegba-Projekt von Desert Gold Ventures im Süden der Elfenbeinküste
bietet eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit in einem ergiebigen,
aber bislang wenig erforschten Goldgürtel. In Tiegba wurde eine ausgedehnte
Goldanomalie im Boden von etwa 4 mal 2 Kilometern identifiziert. Die
Bodenwerte liegen zwischen 100 ppb und über 900 ppb, was auf eine starke
geochemische Signatur hinweist. Es handelt sich um ein außergewöhnlich
großes, bislang nie durch Bohrungen getestetes Goldvorkommen. Umfang und
Stärke der Anomalie deuten auf das Potenzial einer Entdeckung mit mehreren
Millionen Unzen hin, vergleichbar mit bedeutenden Funden der letzten Jahre
in Westafrika.

Desert Gold hat sich das Projekt gesichert und plant ein kosteneffizientes
Luftkernbohrprogramm, um das Ziel erstmals zu testen. Dadurch kann rasch
festgestellt werden, ob sich darunter eine wirtschaftlich relevante
Lagerstätte befindet. Das Tiegba-Projekt stellt einen Blue-Sky-Katalysator
dar. Es handelt sich um ein unerschlossenes Goldziel von erheblicher Größe
in einer bergbaufreundlichen und stabilen Jurisdiktion. Die anstehenden
Bohrungen bieten zwei mögliche Ergebnisse: keinen Erfolg mit begrenztem
Abwärtspotenzial oder eine bedeutende Entdeckung mit erheblichem
Wertsteigerungspotenzial. Die Explorationshistorie der Region und das
investitionsfreundliche Umfeld der Elfenbeinküste erhöhen die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Erfolg vom Markt oder von strategischen
Investoren anerkannt wird.

Die zentrale Annahme lautet, dass Tiegba aufgrund der ausgedehnten und
hochgradigen Bodenanomalie eine große Goldlagerstätte beherbergen könnte.
Die Due-Diligence-Prüfung von Desert Gold Ventures bestätigte die Echtheit
und Kontinuität der Anomalie, die sich über eine zusammenhängende Fläche von
rund vier mal zwei Kilometern erstreckt. Zahlreiche Bodenproben, entnommen
auf einem breiten Raster, überschreiten 100 ppb Gold (bis zu 940 ppb) und
weisen damit auf ein weitläufiges Goldsystem im Grundgestein hin. Diese
Ausprägung an der Oberfläche bildet die Grundlage für das Potenzial einer
Entdeckung im Millionenunzenbereich. Da die Zone bisher nicht gebohrt wurde,
befindet sich das Projekt in der eigentlichen Entdeckungsphase, in der ein
erfolgreiches Bohrprogramm die Bewertung des Unternehmens erheblich
verändern könnte.

Tiegba erfüllt zahlreiche Merkmale eines großen Goldsystems. Es liegt
entlang der Tahini-Scherzone innerhalb der Birimian-Grünsteingeologie, einer
Struktur, die mit anderen bedeutenden westafrikanischen Goldlagerstätten
vergleichbar ist. Die Anomalie besteht offenbar aus subparallelen Zonen und
kreuzenden Strukturen, wie sie für mehradrige Grünsteinvorkommen typisch
sind. Bislang wurde nur etwa ein Fünftel der Konzession durch Bodenproben
erkundet, was darauf hindeutet, dass die bekannte Anomalie nur ein Teil
eines größeren mineralisierten Systems sein könnte. In der Umgebung findet
zudem aktiver handwerklicher Bergbau statt, was die lokale Goldführung
zusätzlich untermauert.

Diese geologischen, strukturellen und empirischen Hinweise verstärken die
Zuversicht, dass die bevorstehenden Erstbohrungen eine Goldmineralisierung
nachweisen könnten. Wie das Management betont: "Dies ist eine der wenigen
Regionen weltweit, in der noch immer neue Goldentdeckungen von mehreren
Millionen Unzen an der Oberfläche möglich sind. Genau deshalb arbeiten wir
hier."

Zur Einschätzung des potenziellen Wertzuwachses durch eine Entdeckung in
Tiegba lohnt sich der Vergleich mit anderen westafrikanischen
Explorationsunternehmen, deren Bewertungen sich nach bedeutenden Funden oder
risikomindernden Projektfortschritten deutlich erhöht haben. Nachfolgend
werden einige dieser Beispiele dargestellt, um den möglichen Bewertungshebel
zu veranschaulichen.

Die Vergleichsdaten zeigen, dass ein kleines Explorationsunternehmen in
Westafrika, das eine große Goldlagerstätte nachweist, durch
Marktwertsteigerung oder Übernahme eine Bewertung von 200 bis 600 Millionen
US-Dollar erreichen kann. Die Bewertungen pro Unze Gold im Boden variieren
je nach Gehalt, Lage und Marktphase und reichen von unter 20 US-Dollar pro
Unze (etwa Amara, Gryphon im Bärenmarkt) bis über 100 US-Dollar pro Unze
(Papillon im Zuge einer wettbewerbsgetriebenen Übernahme). Hochgradige oder
fortgeschrittene Projekte wie Papillons Fekola oder Roxgolds Yaramoko
erzielten deutlich höhere Multiplikatoren, während frühphasige oder
niedriggradige Lagerstätten wie Montages Koné oder Amaras Yaouré geringere
Bewertungen aufwiesen. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg von Tiettos
Abujar-Projekt in der Elfenbeinküste, das rasch entdeckt und entwickelt
wurde und zeitweise einen Marktwert von rund 800 Millionen AUD erreichte.
Dies zeigt, dass Investoren derzeit bereit sind, neue Entdeckungen in der
Elfenbeinküste klar zu honorieren.

Für Desert Gold Ventures ergibt sich daraus ein deutliches
Bewertungshebelpotenzial. Eine Entdeckung im Bereich von ein bis zwei
Millionen Unzen könnte, basierend auf historischen Transaktionen, eine
Marktkapitalisierung im mittleren dreistelligen Millionenbereich
rechtfertigen, sofern die Gehalte überzeugend sind. Eine größere Entdeckung
von drei bis fünf Millionen Unzen würde das Unternehmen in eine
vergleichbare Größenordnung mit Papillon, Cardinal oder Tietto bringen,
deren Bewertungen potenziell über 300 Millionen US-Dollar lagen.

Zwar handelt es sich um spekulative Szenarien, und die Umrechnung von Unzen
in Marktwert ist nicht linear, doch die asymmetrische Chance ist
offensichtlich. Mit einer derzeitigen Bewertung von rund 20 Millionen
US-Dollar preist Desert Gold im Wesentlichen keine Entdeckung ein. Jeder
bedeutende Explorationserfolg könnte die Bewertung substanziell verändern.
Zudem besteht das Potenzial einer Übernahmeprämie, da viele
Vergleichsunternehmen letztlich akquiriert wurden und dabei 20 bis 50
Prozent Aufschlag auf den bereits gestiegenen Kurs erhielten. Sollte Desert
Gold in Tiegba auf eine wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung stoßen,
könnte das Projekt zu einem attraktiven Übernahmeziel für mittelgroße
Produzenten werden, die ihre Reserven in der Region erweitern wollen.

Trotz des inhärenten Risikos bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis positiv, da
der aktuelle Unternehmenswert das Explorationspotenzial kaum widerspiegelt.
Eine erfolgreiche Entdeckung hätte somit das Potenzial, den Unternehmenswert
um ein Vielfaches zu steigern, während das Abwärtsrisiko begrenzt bleibt.

Wenn die Ergebnisse der PEA in Mali, die einen Nachsteuer-NPV10 von 54
Millionen US-Dollar ausweist, mit unserer aktuell geschätzten Bewertung von
9,5 Millionen US-Dollar für die Elfenbeinküste kombiniert werden, ergibt
sich ein Gesamtwert von rund 63,5 Millionen US-Dollar. Bei insgesamt
269.554.099 ausgegebenen Aktien entspricht dies etwa 0,24 US-Dollar pro
Aktie beziehungsweise 0,33 CAD oder 0,20 EUR. Im Vergleich zum aktuellen
Aktienkurs von 0,054 US-Dollar ergibt sich daraus ein erhebliches
Aufwärtspotenzial. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cddcff02aafaa5092e5a4a5650b98cc0

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 15.10.2025 (11:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 16.10.2025 (10:00 Uhr)

