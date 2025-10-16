Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
dpa-AFX · Uhr
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal mehr erlöst als gedacht. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten lediglich 8,5 Prozent Wachstum erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum insgesamt mit 6,7 Prozent deutlich geringer.
Dabei punktete der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen bis auf Lateinamerika. Auch das Geschäft mit Smartbrillen wuchs weiter rasant. In den USA zogen die Hinterlegungsscheine um fast vier Prozent an./jha/he
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt: Dax stabil - Hoffnung auf weiteren US-Zinsschritt stütztgestern, 14:50 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Dax leicht erholt dank Hoffnung auf weiteren US-Zinsschrittgestern, 12:04 Uhr · dpa-AFX
Quartalsberichtssaison eröffnet: PepsiCo, Gerresheimer, Levi Strauss und Südzucker in der Analyse
gnubreW13. Okt. · Société Générale
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzialheute, 15:28 Uhr · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista